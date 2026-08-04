Es un secreto a voces que Noah Atubolu se había imaginado su día a día actual de una manera completamente distinta. Mientras sus compañeros se preparaban recientemente para la próxima temporada con el pintoresco paisaje alpino de fondo, él se quedó completamente solo en el campo de entrenamiento de su todavía club, el SC Friburgo. De su objetivo de recalar en un gran equipo europeo, preferiblemente en Inglaterra, sigue estando a años luz incluso meses después de haber expresado su deseo de salir, a un año de que expire su contrato.

A día de hoy, el jugador de 24 años no ha encontrado un nuevo club que esté a la altura de sus expectativas. No se vislumbra una solución a corto plazo. El talentoso guardameta, considerado una esperanza de futuro para la DFB, ha calculado muy mal su jugada. "Quizá todos hayamos subestimado un poco lo tarde que llega el ritmo a este mercado tan particular de los porteros", resumió recientemente el director deportivo del SC, Klemens Hartenbach, en declaraciones a kicker.

No solo la búsqueda de club de Atubolu está resultando complicada. También lo demuestran otros ejemplos destacados: el cierre de la cesión de Marc-Andre ter Stegen al Ajax de Ámsterdam se alargó durante semanas hasta su anuncio el martes; Stefan Ortega, que anteriormente estaba sin equipo, completó un traspaso a primera vista inusual al Olympiacos de El Pireo; y Alexander Nübel tampoco encontró acomodo en una de las grandes ligas y firmó de forma algo sorprendente por el Besiktas de Estambul.

La suposición, sin duda justificada, de que el mercado de porteros está simplemente saturado se quedaría corta. Hay varios factores que desempeñan un papel decisivo en que guardametas de gran proyección tengan que conformarse con aspiraciones aparentemente menores a nivel de clubes o incluso puedan quedarse completamente por el camino.

Mercado de porteros atascado: el principal problema está en Inglaterra

La principal causa de la falta de movimiento está, ante todo, en Inglaterra. Más concretamente, en la Premier League, como también apuntó recientemente Markus Krösche en kicker. "Se nota que todos los clubes primero tienen que vender. El mercado comprador en Inglaterra no está arrancando de verdad hasta ahora. Son ellos los que meten el dinero en el mercado; todos los demás países ya no meten realmente mucho dinero en el mercado. El Bayern ha invertido ahora, pero es nuestro líder del sector y tiene otras condiciones. Todos los demás clubes esperan ventas porque necesitan ingresos. Nosotros ya hemos ingresado más de 80 millones de euros, y eso seguramente también ha sido útil para nuestros fichajes en el apartado de incorporaciones", dijo el directivo deportivo del Eintracht Frankfurt.

Krösche no se refería en absoluto solo al mercado de porteros, sino al global. Más allá de los clubes absolutamente top, el resto de ligas dependen en cierto modo del goteo que llega desde la isla. Los muchos clubes de nivel medio y bajo de España, Francia o Italia, al margen de gigantes como Barca, Real, Inter o PSG, ni siquiera están en disposición de fichar a un portero o a un jugador de campo que desencadene un efecto dominó que altere el mercado.

Interesante: según la información de SPOX, un portero suplente en la Premier League gana incluso más dinero que un número uno en las otras grandes ligas. Solo cuando despierta el mercado inglés, la mayor parte del dinero fluye como una especie de cascada hacia las demás ligas y se reparte entre los distintos mercados. Incluso hasta las categorías inferiores. Sin embargo, en Inglaterra tradicionalmente se reacciona muy tarde, algo que también se refleja en una ventana de fichajes hasta ahora más bien silenciosa. Por eso, el fenómeno conocido en el fútbol como parón veraniego también puede aplicarse perfectamente al mercado de traspasos.

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Desequilibrio absurdo: el portero suplente del ManCity se marcha por más de 40 millones de euros

Otro indicio de ese desequilibrio lo representa el inminente traspaso de James Trafford. Según informaciones coincidentes de varios medios, el Leeds United pagará bastante más de 40 millones de euros al Manchester City por el primer suplente de GIanluigi Donnarumma, que desde su regreso en el verano de 2025, pese a su condición de número dos, al menos defendió la portería de su club de formación en 17 ocasiones. Aun así, sus minutos no justifican la absurda suma de 31,2 millones de euros que los Skyblues pagaron entonces al Burnley FC por el jugador, que por entonces tenía 22 años, mediante una cláusula de rescisión; y, pese a ello, el ManCity saldrá de este breve interludio con una jugosa plusvalía de traspaso.

Como sustituto debería llegar Rulli, procedente del Olympique de Marsella, que a sus 34 años volverá a ponerle un broche económico a su final de carrera. Sin embargo, con esa cifra relativamente modesta de millones procedente de Mánchester, y debido a la falta de músculo financiero en Francia, el histórico club no puede permitirse un nuevo número uno de la categoría de Atubolu, que debería dejarle al Friburgo en torno a 20 millones de euros. En su lugar, buscará uno o dos escalones más abajo.

Lo que vale para Rulli, en cierto sentido, también se aplica a Nübel. En el caso del portero que recientemente estuvo cedido durante tres años al VfB Stuttgart, en su bastante sorprendente y al mismo tiempo cuestionado cambio desde las grandes ligas al Besiktas de Estambul, el aspecto financiero también desempeñó un papel predominante. En Inglaterra, su destino deseado, no tenía mercado. En cambio, otros clubes fuera de la isla no podían asumir ni de lejos el paquete total de traspaso y salario elevado.

Para compensar ese déficit en la nómina, al parecer incluso insistió en un pago compensatorio por parte del FCB. La fuente de dinero del gran club turco, que ha flojeado en el pasado reciente, procede de un proyecto de construcción inmobiliaria que debería generar hasta 400 millones de euros de facturación. Según la información de SPOX, el traslado a la metrópoli turca fue en última instancia una decisión de consenso entre una cuenta saneada y un puesto de titular asegurado en un posible participante en competiciones europeas. De forma similar a lo ocurrido con Ortega.

Grifo cerrado: Arabia Saudí ya no es una alternativa a Inglaterra

Así pues, a quien dispone de menos dinero solo le queda una opción: actuar rápido y tomar la iniciativa. En Alemania, ese patrón se aprecia claramente desde hace años. Incluso el Bayern, muy por delante financieramente, cerró pronto su actividad en el mercado con los fichajes de Nathaniel Brown e Ismael Saibari en el apartado de incorporaciones y no cambiará nada, salvo que contra todo pronóstico acabe saliendo alguna de sus grandes estrellas.

El Mundial también contribuyó a retrasar aún más la actividad en el mercado de fichajes. La atención estaba puesta en América, porque tanto los jugadores como los agentes se fueron primero de vacaciones y solo ahora están regresando poco a poco al día a día. Además, el mercado saudí ha cambiado de forma notable. Los acaudalados jeques parecen haber cerrado el grifo, por lo que se ha caído un mercado alternativo al inglés. Eso lo refuerzan los rumores actuales en torno al club de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, según los cuales los fondos de inversión estatales del Estado desértico (PIF), debido a la elevada montaña de deuda, han impuesto una prohibición de fichar al club. Las deudas ascenderían a algo más de 187 millones de euros.

La experiencia dice que no habrá verdadero movimiento en el mercado hasta mediados de agosto, cuando los jugadores puedan mostrarse y convencer en las ligas. Los clubes vendedores también tienen así menos tiempo para encontrar un sustituto, lo que a su vez hace subir los precios. Un escenario recurrente en los últimos años que, una vez más, juega a favor de los clubes ingleses que esperan.

Por eso tampoco sorprendió que el SC Friburgo se ocupara pronto de encontrar un sucesor para Atubolu con Mio Backhaus, por 12 millones de euros procedente del SV Werder Bremen, aunque este todavía ni siquiera se ha marchado. De lo contrario, el club de Brisgovia se habría arriesgado a quedarse sin reemplazo en caso de una salida poco antes del cierre del mercado, el 1 de septiembre. Sobre todo porque, con los previsiblemente elevados ingresos por una venta de Atubolu, también habrían aumentado con total seguridad las exigencias económicas al SCF.

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Tampoco un desconocido para el FC Bayern: el agente de Noah Atubolu se ha equivocado en sus cálculos

Resulta, por tanto, aún más sorprendente la situación en la que Atubolu se ha metido, o en la que le han metido. La sospecha de que él y, sobre todo, sus agentes han calculado completamente mal y han subestimado el mercado es evidente. Que el mercado de porteros, por haber menos plazas a repartir dentro de cada plantilla, es en general algo más complicado, debería haber estado claro para cualquiera. Pero un error de valoración tan grande de la problemática expuesta resulta difícil de explicar.

Además, la agencia de Atubolu no es una desconocida. Desde enero de 2026, pocos meses antes de que se hiciera público su deseo de cambiar de club, está representado por Epic Sports y por el agente estrella Ali Barat, que tampoco es un desconocido para el FC Bayern. El verano del año pasado, el iraní cerró la costosa cesión de Nicolas Jackson con el Chelsea FC y después se celebró sobre todo a sí mismo por ello en un comunicado de prensa más que surrealista con el titular "Ali Barat ha redefinido el juego". El texto apareció apenas 13 minutos después del anuncio oficial del traspaso, incluyendo cifras que normalmente nunca se hacen públicas con ese nivel de detalle en el sector.

Bajo el paraguas de Barat hay ya un surtido de jugadores con rango y nombre, lo que hace aún más extraña la mala lectura en el caso de Atubolu. También el hecho de que a finales de 2025 incluso recibiera un premio del diario deportivo italiano Tuttosport al mejor agente del año. Por segunda vez tras 2023, con lo que se situó al nivel de Jorge Mendes (Gestifute), también doble ganador del galardón y durante años asesor de CR7.

Sin embargo, hasta ahora no ha podido cumplirle a su cliente el sueño de la isla, ya que es "gran aficionado" a la Premier League "desde pequeño". Según Hartenbach, Atubolu se encuentra ya en una fase de transición y está manteniendo "conversaciones personales con los clubes". Pero el efecto dominó esperado sigue sin llegar y, en su posición neurálgica, quizá tampoco se produzca. A eso se suma que, pese a todo, tiene ciertas exigencias respecto a su nuevo empleador. Según los informes, Hull City y Coventry City se le quedaban al menos un escalón por debajo. Atubolu habría rechazado a ambos recién ascendidos.

En cualquier caso, la búsqueda de la mejor solución posible ya no puede alargarse mucho más. De lo contrario, Atubolu se arriesga a perder un año en la grada del Friburgo. Y todo ello sin opción de recomendarse al nuevo seleccionador Jürgen Klopp para el vacante puesto de número uno en la portería de Alemania. Hasta entonces, su estado sentimental con su destino soñado sigue siendo complicado, y precisamente la culpa la tiene la propia Premier League.



