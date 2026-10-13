No es Tánger: la Fórmula 1 regresa a África tras una ausencia desde 1993

Tras una ausencia que se prolongó durante más de tres décadas, el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 se prepara para regresar al continente africano, pero el destino no será Marruecos, como algunos habían asociado con el proyecto del circuito propuesto cerca de Tánger, sino Ruanda, que ha conseguido un acuerdo oficial para acoger una nueva carrera durante la próxima década.

La Fórmula 1 anunció hoy, a través de su página oficial, la firma de un acuerdo de diez años para celebrar el Gran Premio africano en Ruanda, carrera que se incorporará al calendario del campeonato a comienzos de la década de 2030.





El paso supone el regreso del campeonato a África por primera vez desde 1993, cuando el circuito de Kyalami, en Sudáfrica, acogió la última carrera de Fórmula 1 en territorio del continente.

Según el anuncio oficial, las competiciones se disputarán en un nuevo circuito cuya construcción está prevista en la zona de Bugesera, a unos 40 kilómetros al sur de la capital, Kigali, y junto al nuevo aeropuerto internacional de Kigali.

Está previsto que el circuito se desarrolle conforme a los estándares de primer nivel que establece la Federación Internacional del Automóvil, aprovechando la naturaleza de la zona y los desniveles del terreno para ofrecer un trazado singular que combine el desafío con el disfrute visual para los aficionados.



¿Por qué la Fórmula 1 eligió Ruanda?

La decisión forma parte de la estrategia de la Fórmula 1 para ampliar su presencia global y llegar a nuevos públicos, ya que el campeonato señala que cuenta con más de 100 millones de aficionados en África, y que los mercados principales de la región del África subsahariana disfrutan de una base de seguidores joven, pues cerca del 60% de los aficionados tiene menos de 35 años.

Ruanda, por su parte, apuesta por acoger la carrera para reforzar su posición como destino internacional de eventos deportivos y turísticos, atraer inversiones, crear puestos de trabajo y desarrollar el talento local.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, afirmó que el regreso a África representa un objetivo a largo plazo para el campeonato, y subrayó que el acuerdo va más allá de la organización de una sola carrera, ya que incluye la obtención de beneficios económicos y sociales sostenibles a través del turismo, la inversión y el desarrollo de capacidades.

Por su parte, Paul Kagame, presidente de Ruanda, describió el acuerdo como una inversión en el futuro de su país, y aseguró que el circuito y el nuevo aeropuerto internacional contribuirán a generar empleo y a impulsar el turismo y los negocios a largo plazo.



¿Y qué pasa con el proyecto de Tánger?

El proyecto de construir un circuito capaz de albergar la Fórmula 1 cerca de la ciudad marroquí de Tánger había despertado interés en informaciones anteriores, dentro de una propuesta para desarrollar un complejo turístico y de ocio integral.

Sin embargo, el proyecto no llegó, según la información disponible, a un anuncio oficial que otorgara a Marruecos el derecho de acoger una de las rondas del campeonato.

Así, las miradas se dirigen a Ruanda como el destino africano que ha conseguido un acuerdo oficial con la Fórmula 1, mientras que la fecha de la carrera inaugural, los detalles definitivos del desarrollo del circuito y los planes para el fin de semana de la carrera siguen pendientes de anuncio.

El paso representa un nuevo capítulo en la historia del campeonato, que busca regresar a un continente del que está ausente desde 1993, en medio de la esperanza de que este retorno contribuya a ampliar la base de aficionados al deporte del motor y a reforzar su presencia en África.