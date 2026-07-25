Al margen de la Bastian-Schweinsteiger-Cup, un torneo benéfico de golf, el exguardameta del Bayern y de la selección expresó ante BR24 su escepticismo sobre un cambio rápido bajo el recién estrenado nuevo seleccionador.

«Personalmente, creo que no es tan fácil como muchos se imaginan. Creo que los problemas también son más profundos», explicó Kahn. En su opinión, Klopp debe abordar primero cuestiones fundamentales.

«¿Qué tipo de jugadores se quiere desarrollar en los próximos años? ¿Qué tipo de jugadores se quiere tener? ¿Cómo se quiere jugar al fútbol?», continuó el exguardameta y expresidente del Bayern de Múnich.

Aun así, Klopp es un «hombre muy experimentado, que sin duda puede lograr muchas cosas», según Kahn. También su excompañero Schweinsteiger considera que la DFB ha tomado la decisión correcta con el técnico de 59 años. «Será todo un reto para él, pero es un entrenador excelente. Creo que Jürgen Klopp es el entrenador adecuado para la situación actual.»

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Jürgen Klopp sucede a Julian Nagelsmann al frente de la DFB

Klopp fue presentado oficialmente ayer viernes por la DFB como nuevo seleccionador. Sustituye a Julian Nagelsmann, que dejó el cargo tras la bochornosa eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 ante Paraguay.

Klopp dirigirá por primera vez al equipo en el arranque de la Nations League, el 24 de septiembre en Ámsterdam ante Países Bajos. Hasta el 4 de octubre se disputarán otros tres partidos.