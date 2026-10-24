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El mediapunta del Nottingham Forest Morgan Gibbs-White ha instado a sus compañeros a ser más eficaces de cara a portería después de que se les escapara otra victoria en la Premier League en Portman Road. Pese a dominar el partido del viernes por la noche ante el Ipswich Town, los visitantes tuvieron que conformarse con un empate a 1 tras desperdiciar numerosas ocasiones claras.

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El centrocampista lamenta las ocasiones desperdiciadas en Suffolk

Gibbs-White cree que las victorias no tardarán en llegar para el equipo de Oliver Glasner si resuelve los problemas de cara a portería que le costaron dos puntos en Suffolk. Neco Williams remató a la red un centro de Daniel Munoz en el minuto 13 para marcar su primer gol desde abril, antes de que un pase atrás demasiado corto de Nikola Milenkovic en el minuto 41 permitiera a Julio Enciso batir a Matz Sels y estrenarse como goleador con el Ipswich. Poner fin a una racha de tres derrotas elevó a los visitantes por encima del Coventry City y el Tottenham hasta la 16.ª posición.

Dos despejes sobre la línea frenan a unos visitantes dominantes

El Nottingham Forest generó 2,31 goles esperados con 17 remates el viernes, lo que elevó su cuenta en liga a 137 tiros, solo por detrás de los 138 del Manchester United. Pese a ello, suma seis goles, la cifra más baja compartida, y ha dejado escapar siete puntos tras ponerse por delante, solo uno menos que los ocho que perdió en toda la temporada pasada. Gibbs-White, de regreso al equipo, vio cómo Christian Walton detenía un remate suyo con la punta del pie antes de que Leif Davis lo despejara sobre la línea. Davis también evitó un gol de Dan Ndoye.

En declaraciones a Sky Sports sobre la falta de acierto de su equipo en el último tercio del campo, Gibbs-White dijo: «Es algo que nos hemos preguntado en los entrenamientos. Hemos hecho ejercicios de remate y, si hubierais visto cómo entraban ayer, fue espectacular. Pero en el partido no entraron. Es un tema del que hablamos y no es suficiente, pero estoy orgulloso de mis compañeros por seguir luchando y mantener un nivel alto.

»Hace falta una mentalidad enorme. Estamos atravesando una mala racha, pero tenemos que seguir siendo positivos, mantenernos unidos, conservar esa mentalidad y seguir rindiendo. Si seguimos jugando así, seguro que tendremos que ganar. En la segunda parte dominamos por completo y, a mi juicio, deberíamos haber ganado el partido. Mientras sigamos jugando así, seguro que tendremos que ganar».

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Una polémica decisión arbitral abre el debate

La polémica estalló en el minuto 48, cuando Issa Diop derribó a James McAtee mientras el centrocampista avanzaba hacia la portería. Tras dejar seguir el juego inicialmente, el árbitro Thomas Bramall acudió al monitor a pie de campo para revisar una posible tarjeta roja, pero acabó amonestando al defensa. Explicó que McAtee «había llevado el balón hacia el lado derecho de la portería». En declaraciones a Sky Sports, Glasner insistió en que era «una roja clara», aunque le «gustó» que el árbitro revisara la jugada en el monitor y siguiera el «procedimiento correcto».

El Forest apretó en los últimos minutos. El defensa Murillo, libre de marca, cabeceó fuera; el exdelantero del Ipswich Liam Delap remató de cabeza por encima del larguero desde 5,5 metros y envió otro disparo junto al poste; y Callum Hudson-Odoi tampoco encontró portería. Por su parte, Jack Clarke mandó fuera un disparo con efecto para los locales de Gary O'Neil, novenos en la clasificación.

Un calendario exigente antes del parón internacional

Aunque el punto del viernes sacó al Forest de la zona de descenso con seis puntos, los resultados del resto de la jornada podrían devolverlo de inmediato a los tres últimos puestos mientras busca su segunda victoria liguera bajo las órdenes de Glasner. El equipo de las Midlands Orientales visitará al Brentford el próximo fin de semana con la intención de transformar por fin su elevado número de remates en goles. Después recibirá al Manchester City el 7 de noviembre, antes del próximo parón internacional.