No es solo un portero... Neuer pasa a la historia del Mundial

El alemán Manuel Neuer se convirtió en el portero con más partidos en la historia del Mundial (21) tras ser titular ante Costa de Marfil en 2026, superando por un encuentro al francés Hugo Lloris.

El capitán alemán le arrebató el récord a Lloris, quien lo había mantenido desde 2022, gracias a las tempranas eliminaciones de Alemania en 2018 y 2022.

Lloris llegó a 20 encuentros tras ganar Rusia 2018 y alcanzar la final de Catar 2022, perdida ante Argentina en penaltis.

El récord confirma su regularidad desde Sudáfrica 2010 (tercer puesto), el título en Brasil 2014 y hasta la edición de 2026.

En 16 años ha sido titular con cuatro seleccionadores y no ha cedido el trono.

Neuer no fue un portero tradicional: redefinió el puesto con el estilo del «líbero moderno», saliendo del área y participando en la construcción del juego, lo que lo convirtió en un icono para una generación entera de guardametas.

Hoy suma un nuevo récord que lo sitúa, en solitario, en lo más alto de la historia de la portería en los Mundiales, por encima de leyendas como Claudio Taffarel, Sepp Maier, Dino Zoff e Iker Casillas.

Lista de los porteros con más partidos disputados en la historia del Mundial:

Manuel Neuer: 21 partidos (Alemania)

Hugo Lloris: 20 (Francia)

Claudio Taffarel: 18 (Brasil)

Sepp Maier: 18 (Alemania)

Dino Zoff: 17 (Italia)

Fabien Barthez - 17 partidos (Francia)

Iker Casillas: 17 partidos (España)

Peter Shilton: 17 (Inglaterra)