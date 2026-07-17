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No es solo el goleador... El sueño de Deschamps salva a Mbappé de la guillotina de la rotación

Francia vs Inglaterra
Francia
Inglaterra
World Cup
D. Deschamps
K. Mbappe
Francia
Inglaterra
EE. UU.

Francia e Inglaterra juegan la «pequeña final» del Mundial.

Kylian Mbappé, estrella de Francia, será uno de los pocos titulares que se mantenga ante Inglaterra en el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Francia e Inglaterra se verán las caras a medianoche del domingo en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), en el partido que definirá el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026, la llamada «pequeña final».

Según «Canal+ Foot», Deschamps hará varios cambios tras la derrota 0-2 ante España en semis.

Sin embargo, Mbappé será titular, pues lucha por ser máximo goleador del torneo por segunda vez consecutiva.

Mbappé, segundo en la lucha por el Botín de Oro con 8 goles, solo por detrás de Lionel Messi —que suma la misma cifra pero con 4 asistencias frente a 3 del francés—, necesita anotar para ganar el título de máximo goleador.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

Además, Deschamps confía en el delantero del Real Madrid para lograr el tercer puesto en su último partido al frente de los “Gallos”.

Tras 14 años al frente de Francia, Deschamps se marcha y será reemplazado por Zinedine Zidane.

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