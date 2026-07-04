No es solo el entrenador... Una nueva crisis amenaza la temporada del Al-Ittihad antes de empezar

Las crisis persiguen al Al-Ittihad de cara a la temporada 2026-2027, tras arruinarle la anterior.

El club tenía previsto concentrarse en Marbella (España) del 14 al 31 de julio, dentro de la segunda fase de su preparación.

Sin embargo, el diario saudí «Okaz» ha revelado que la concentración podría cancelarse por falta de presupuesto.

De momento, el equipo realiza la primera fase de la pretemporada en Yeda; empezará el martes y durará una semana, con revisiones médicas y tests físicos previos al viaje.

Esta crisis no es la primera que afrontan los «Tigres», pues aún no han fichado entrenador tras el cese del portugués Sergio Conceição.

La temporada pasada el equipo quedó quinto en la Liga Roshen, cayó en semifinales de la Copa del Rey y de la Supercopa, y en cuartos de la Liga de Campeones de Asia.