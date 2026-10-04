Según ello, el BVB registró en la temporada recién finalizada una pérdida neta de 21,7 millones de euros, después de que en el periodo anterior todavía se hubiera generado un superávit de 6,5 millones de euros. La cúpula del BVB, con su portavoz Carsten Cramer al frente, se pronunció con claridad sobre esta evolución en el saludo del balance: el déficit anual "no es satisfactorio para nosotros".

Además del resultado negativo, la facturación total de los Schwarz-Gelben también cayó de forma notable. Los ingresos se redujeron un 12,5 por ciento, de 526 millones de euros a 460,5 millones de euros. El desplome más grave se produjo en el apartado de los derechos de explotación mediática: los ingresos televisivos bajaron de 103,4 millones de euros a 72,1 millones de euros.

El responsable del déficit es, principalmente, la eliminación prematura en las competiciones de copa. En la Champions League, el equipo se quedó claramente lejos de los cuartos de final a los que aspiraba y ya dijo adiós en los playoffs contra el Atalanta Bergamo. También en la DFB-Pokal el resultado se desvió de las previsiones calculadas por los responsables, ya que llegó la eliminación prematura en los octavos de final ante el Bayer Leverkusen.

Además, el modo de liquidación del Mundial de Clubes del verano de 2025 influyó en el balance. Los ingresos de este torneo se repartieron entre dos ejercicios contables, con la mayor parte, 33,9 millones de euros, atribuida a la temporada 2024/25, mientras que para 2025/26 solo se pudieron contabilizar 11,2 millones de euros.

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El BVB quiere hacerse menos dependiente de los ingresos por traspasos

A pesar del descenso de los ingresos, el club sí pudo presentar cifras positivas al menos en el mercado de fichajes: aquí, el resultado aumentó en 21,4 millones de euros hasta los 59,3 millones de euros. Sin embargo, estos ingresos no bastaron para compensar por completo la caída de los ingresos procedentes de la actividad deportiva.

La directiva del club aspira aquí a una corrección de rumbo de fondo: "Nuestro objetivo es hacer que el Borussia Dortmund dependa menos de los ingresos por traspasos y reforzar a largo plazo la capacidad económica de la empresa", se afirma al respecto en el informe anual.

No obstante, la cúpula del BVB sigue considerándose asentada sobre una base financiera sólida. Cramer subrayó esa solidez y dijo: "Pero lo importante es esto: el Borussia Dortmund sigue estando muy sano. Nuestros fondos propios continúan situándose en torno a los 300 millones de euros, la ratio de capital propio supera el 50 por ciento, y no hemos contraído nuevas deudas financieras ni hemos tenido que recurrir a líneas de crédito en cuenta corriente".