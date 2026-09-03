¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

No es por motivos técnicos ni administrativos: una ausencia sorpresa aleja a Rijnders del Al-Qadisiyah

Al Diriyah vs Al Quadisiya
Al Diriyah
Al Quadisiya
1ª División
T. Reijnders
Arabia Saudita
Países Bajos

¿Cuál es el motivo?

Una ausencia inesperada provocó que el neerlandés Tijjani Reijnders, centrocampista del Al-Qadsiah, quedara fuera de la convocatoria del equipo en el partido ante el Al-Diriyah en la Liga Roshn saudí.

El Al-Qadsiah visita al Al-Diriyah, dentro de poco, en el estadio Al-Awwal Park, en la quinta jornada de la Liga Roshn.

Cerca de una hora antes del inicio del encuentro, el club Al-Qadsiah anunció de forma sorpresiva la ausencia de Reijnders en el mismo, debido a circunstancias personales que no fueron reveladas.

Entradas para los partidos de la Liga Roshn saudí¡Compra tu entrada ahora!

El centrocampista neerlandés se incorporó al Al-Qadsiah durante el actual mercado de fichajes de verano, procedente del Manchester City, en una operación cuyo valor alcanzó los 61 millones de euros, según revelaron informes periodísticos.

1ª División
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Quadisiya crest
Al Quadisiya
ALQ

Desde entonces, el jugador de 28 años ha disputado 3 partidos con el equipo del este, ante el Al-Ittihad, el Neom y el Al-Faisaly, y ha logrado marcar un único gol, sin dar ninguna asistencia hasta el momento.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google