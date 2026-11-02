El FC Barcelona cuenta con la mejor dupla ofensiva del continente europeo, formada por Lamine Yamal y Raphinha.

El diario Sport informó de que, a lo largo de 14 partidos, 11 de ellos en LaLiga y 3 en la Champions League, ambos jugadores han marcado 29 goles y han dado 14 asistencias, con un total de 43 contribuciones directas de gol.

Raphinha suma 17 goles y 3 asistencias en 12 partidos, mientras que Yamal ha marcado 12 goles y ha dado 11 asistencias en 14 encuentros.

Estos números, por sí solos, no revelan todo lo que ambos jugadores aportan al conjunto catalán, pero confirman su enorme influencia y que hoy se han convertido en elementos imprescindibles. Por ello, la ausencia de Raphinha supone siempre un problema, del mismo modo que Lamine debe participar en todos los partidos por la misma razón.

Lamine Yamal es el jugador que más ocasiones genera, con un total de 48 oportunidades de gol, es decir, el doble de las que crea Raphinha, que ha llegado a 24 ocasiones, según el portal Stats. Pero el jugador brasileño también realiza un gran esfuerzo sin balón, mediante la presión y los desmarques, aspectos que multiplican las opciones ofensivas del equipo catalán.

En la liga española, Raphinha encabeza la tabla de goleadores con 15 goles, mientras que Lamine Yamal lidera la lista de asistentes con siete asistencias, además de haber marcado 10 goles. Ambos jugadores han contribuido conjuntamente a 25 de los 46 goles que ha marcado el Barcelona, es decir, más de la mitad de los goles del equipo.

Sin rival en Europa

La comparación de las duplas ofensivas de las grandes ligas, todas ellas de clubes que disputan la Champions League, confirma estas impresiones.

Por ejemplo, Harry Kane y Olise, dos de las principales armas del Bayern de Múnich, han marcado 8 goles cada uno en la Bundesliga y en la Champions League, con un total de 16 goles, es decir, 13 menos que la dupla del Barcelona.

Asimismo, ambos jugadores han dado 12 asistencias, frente a las 14 de Lamine y Raphinha. En cuanto a las contribuciones directas de gol, la diferencia es de 28 contra 43 a favor de la dupla del Barcelona.

En el Manchester City, Erling Haaland ha marcado 13 goles, mientras que Rayan Cherki ha anotado 5, con lo que la suma de sus goles asciende a 18. El Real Madrid, por su parte, tiene la misma cifra, gracias a los 15 goles de Kylian Mbappé y los 3 de Arda Güler.

La diferencia también se aprecia al compararla con otros grandes clubes. En el Paris Saint-Germain, Ferran Torres y Ousmane Dembélé han marcado 11 goles, la misma cantidad que han anotado Lautaro Martínez y Marcus Thuram con el Inter de Milán.

Estos números adquieren aún mayor relevancia porque el Barcelona cuenta con dos jugadores que han superado cada uno la barrera de los 10 goles, además de su continua participación en la generación de peligro sobre la portería rival.

Más allá de las cinco grandes ligas europeas, también destacan varias duplas ofensivas, pero ninguna se acerca a la capacidad goleadora que poseen Lamine Yamal y Raphinha.

En el Club Brujas, Tresoldi ha marcado 12 goles y Hugo Vetlesen 6, con lo que la suma de sus goles asciende a 18. En el Sporting de Lisboa, Luis Suárez ha marcado 12 goles y Geny Catamo 2, con un total de 14 goles.