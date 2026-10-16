En el mundo del fútbol, las cifras astronómicas no siempre bastan para demostrar el valor de las estrellas sobre el césped. Y mientras Neymar conserva el récord del traspaso más caro de la historia, el argentino Enzo Fernández destaca como el único jugador cuyo precio de traspaso ha superado la barrera de los 100 millones de euros en dos ocasiones, en una historia que abre la puerta a los interrogantes sobre hasta qué punto su valor de mercado se corresponde con su impacto real.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Paris Saint-Germain pagó 222 millones de euros para fichar a Neymar procedente del Barcelona, mientras que la carrera de Enzo Fernández ha vivido dos operaciones multimillonarias: la primera al Chelsea por 121 millones de euros en enero de 2023, y la segunda al Manchester City por más de 145 millones de euros el pasado verano, de acuerdo con el relato que recoge el informe.

Enzo había pasado del River Plate argentino al Benfica portugués por 44,25 millones de euros, antes de captar todas las miradas en el Mundial de 2022 en Qatar, donde se coronó campeón con la selección de Argentina junto a Lionel Messi.

Pero, ¿justifican las cualidades del centrocampista argentino estas inversiones colosales? Pese a su estatus internacional y a sus capacidades técnicas, siguen existiendo dudas sobre su grado de influencia en los resultados de los equipos en los que ha jugado.

Durante su etapa en el Chelsea, Enzo no logró devolver al equipo a su mejor versión, a pesar de contar con personalidad de líder, un potente disparo y capacidad para desarrollar un gran esfuerzo en el centro del campo. Su título más destacado con el club se limitó al Mundial de Clubes.

En el plano individual, el jugador ha marcado 31 goles y ha dado 30 asistencias en 170 partidos, cifras buenas para un centrocampista, pero que por sí solas no zanjan el debate sobre la conveniencia de desembolsar cantidades excepcionales por su fichaje, especialmente con las críticas que recibe su estilo, basado en ocasiones en un exceso de esfuerzo.

Algunos hechos recientes han aumentado la controversia en torno al jugador: el informe alude a su violenta entrada sobre Cubarsí en la última final del Mundial, antes de verse envuelto en un episodio llamativo durante el enfrentamiento entre Manchester City y Paris Saint-Germain, cuando chocó por detrás con el árbitro y lo derribó mientras intentaba llegar al balón.

La jugada generó dudas por la no señalización de una falta contra Enzo, en medio de críticas por la falta de intervención del videoarbitraje. Entre el enorme valor económico y la polémica permanente sobre su rendimiento y su comportamiento, queda la pregunta principal: ¿aporta Enzo Fernández algo equivalente al dinero que se pagó por él, o su nombre se ha vuelto más grande que su influencia sobre el campo?