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Enzo Maresca ha respaldado con firmeza a Gianluigi Donnarumma después de que el portero del Manchester City cometiera otro error sonado en la Champions League ante el RB Leipzig. El guardameta italiano atraviesa un mal momento de forma, pero su entrenador insiste en que la situación no es motivo de preocupación de cara al partido de la Premier League de este fin de semana.

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Maresca respalda a Donnarumma pese a sus dificultades

Maresca ha mostrado todo su apoyo a Donnarumma tras el último error sonado del portero en Europa. El entrenador del Manchester City insiste en que no le preocupa en absoluto el reciente bajón de forma del internacional italiano bajo palos.

Donnarumma cometió un error durante la emocionante victoria del Manchester City por 3-2 a domicilio ante el Leipzig en la Champions League el miércoles por la noche. Su desafortunado fallo permitió a Ridle Baku marcar un importante gol del empate y aumentó de inmediato el escrutinio sobre el guardameta de 27 años.

El incidente en la Champions League llegó solo 11 días después de que Donnarumma cometiera otro error costoso contra el Aston Villa. Aquel fallo en la competición doméstica acabó con el impresionante inicio invicto del Manchester City en la Premier League.

El entrenador del City resta importancia a las dudas en la portería

Pese a sus dificultades y a la creciente presión externa, es muy poco probable que Maresca deje a su portero titular fuera del equipo este fin de semana. El entrenador reconoció abiertamente el error ante el Leipzig, pero enseguida recordó una parada espectacular y decisiva que Donnarumma había realizado unos minutos antes en ese mismo partido.

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«No es motivo de preocupación, pero es un error», explicó Maresca a los periodistas. «Reconocemos que es un error. Ahora mismo no estoy pensando en la situación de la portería. Unos minutos antes del gol hizo una parada que no hace ningún portero del mundo. Gigio sabe que no estuvo bien en el primer gol. Lo hará mejor».

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Los errores individuales le cuestan caros al City

Donnarumma suma ya seis partidos consecutivos sin dejar la portería a cero entre todas las competiciones. Sin embargo, Maresca cree firmemente que el principal problema son los errores individuales cometidos en distintas zonas del campo, y no un fallo táctico o estructural más profundo.

«Los dos goles son bastante tontos y podemos evitarlos», recalcó el entrenador al analizar la actuación entre semana. «En los últimos cinco o seis partidos hemos encajado goles en todas las competiciones y se deben a errores individuales. No se trata del sistema ni de un centrocampista o de la línea ofensiva. Acabo de llegar aquí, necesito conocer a los jugadores y ellos necesitan conocerme. Solo podemos mejorar. No creo que ahora mismo sea una cuestión de equilibrio».

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Le espera una visita crucial en la Premier League

Sin duda, Donnarumma seguirá siendo el portero titular por ahora, mientras el City busca rehacerse con contundencia en la competición doméstica. El sábado visitará al Nottingham Forest en busca de una victoria a domicilio que necesita con urgencia.