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Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, ha restado importancia a las comparaciones con el defensa del Lille Nathan Ngoy antes del duelo del miércoles en la Champions League. En la rueda de prensa previa, el excentral belga elogió la capacidad de su compatriota para reponerse de un error en el Mundial y explicó por qué el jugador de 23 años está destacando en el club francés.

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Kompany se prepara para enfrentarse a un talento belga al que conoce bien

El Bayern visita al Lille el miércoles por la noche en la quinta jornada de la Champions League, y Kompany se medirá a un jugador al que conoce bien. El entrenador del Bayern lleva muchos años siguiendo a Ngoy, el polivalente defensa del Lille.

Ngoy, de 23 años, ya ha disputado cuatro partidos de Champions League esta temporada y estará bajo la lupa frente al equipo de Kompany. Antes del encuentro, el excentral de Bélgica abordó las crecientes comparaciones entre él y su joven compatriota.

El entrenador del Bayern se toma con humor las comparaciones sobre su «sucesor»

En la rueda de prensa previa al partido, Kompany descartó rápidamente que Ngoy esté siguiendo sus pasos. En cambio, subrayó que el defensa del Lille se está abriendo su propio camino al más alto nivel.

«No es mi sucesor», dijo Kompany con una sonrisa, según Maxifoot. «Tiene su propia trayectoria y, a su edad, no podría hacerlo mejor. Lo conozco desde que era muy joven y es interesante ver su evolución».

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La reacción tras el revés en el Mundial

La reciente trayectoria de Ngoy resulta especialmente destacable dadas las dificultades que afrontó con su selección. Kompany señaló la reacción del defensa tras un error muy comentado en el Mundial como prueba de su fortaleza mental. El entrenador del Bayern también expresó su orgullo por la progresión de Ngoy, aludiendo a sus raíces compartidas y a la situación actual del defensa.

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«Cometió un error en el Mundial contra Irán, pero después se repuso», explicó Kompany. «Levantarse forma parte del fútbol. Está jugando con confianza. Me alegro porque es belga y congoleño, y su progresión es positiva. Está en el mejor club para esta etapa de su carrera».

Una prueba de Champions League este miércoles

Ahora todas las miradas se dirigirán al terreno de juego, cuando el Lille reciba al Bayern en un importante encuentro de la quinta jornada. Ngoy tendrá la oportunidad de mostrar su polivalencia y su renovada confianza ante uno de los mejores defensas de la historia de Bélgica.