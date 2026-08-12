«No es mi mayor sueño»: el ex del HSV Luka Vuskovic sorprende con una declaración sobre la Premier League tras un traspaso récord

Ahora el croata tiene 19 años, llega con la experiencia añadida de una fase final de un Mundial y con la etiqueta de ser el fichaje récord y la gran esperanza de un club de la Premier League. Cómo piensa gestionar todo eso lo explicó estos días el defensa a su manera, muy propia de Vuskovic: inusualmente sereno, maduro y reflexivo para ser un adolescente.

Preguntado por su inminente debut en la Premier League, dejó de inmediato un titular. «Tengo muchas ganas», dijo Vuskovic el pasado sábado en un pequeño encuentro con los medios, entre ellos The Athletic, «pero ese no era mi mayor sueño. La liga es, por supuesto, la mejor del mundo y estoy muy ilusionado por disputar allí mi primer partido».

Está «really happy» y «de alguna manera también orgulloso», añadió Vuskovic, pero ¿su mayor sueño? «No lo había pensado así... España, quizás, porque la vida allí es lo más parecido a Croacia».

Luka Vuskovic: «El mejor paso para mí»

Sería un error reprocharle a Vuskovic arrogancia o falta de humildad por su sobriedad al mirar el siguiente escalón de su desarrollo. Más bien hay que destacar lo profesional y prudente que actúa el joven de 19 años no solo sobre el campo, sino también ante el micrófono y en el cuidado de su imagen personal.

Su espectacular traspaso del Tottenham al Brighton & Hove Albion por la cifra récord del club de 54 millones de euros supone una responsabilidad para la que parece estar completamente preparado.

«Creo que es el mejor paso para mí en este momento de mi carrera», dijo Vuskovic en esa comparecencia del sábado, tras la victoria por 3-0 de los Seagulls en el amistoso ante la Roma en su estadio. Brighton & Hove es «una de las mayores canteras de talento del mundo, como hemos visto en los últimos años y seguiremos viendo en el futuro. Considero que el club es un club top; me presentaron un proyecto top, y fue muy sencillo».

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Nueva situación: dura competencia para Luka Vuskovic

Vuskovic también ha reflexionado sobre su precio de 46 millones de libras y ha encontrado una forma personal de afrontarlo. El traspaso «no juega un papel importante, porque es solo una cifra. Tengo que demostrar mi nivel, dar lo mejor de mí y eso es lo que voy a intentar».

En Brighton, Vuskovic se encuentra con mucha competencia, con una enorme experiencia en la Premier League, como por ejemplo el veterano de 34 años Lewis Dunk (299 partidos) o el belga Pascal Struijk. Dunk lleva una eternidad jugando en Brighton y es una figura clave en el ascenso del club, que en los últimos cinco años terminó cuatro veces entre los diez primeros de la mejor liga del mundo y solo una vez se quedó a las puertas al ser undécimo. Struijk, como Vuskovic, también es un nuevo fichaje: el jugador de 26 años llegó procedente del Leeds United, aunque ya curtido en el fútbol inglés.

«El que sea mejor, en los partidos o en los entrenamientos, será titular», dijo Vuskovic. Es «great» contar con competencia de tanto nivel. «Tenemos muchos jugadores fantásticos en mi posición, jugarán los mejores, así de simple».

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Fabian Hürzeler quiere darle tiempo a Vuskovic

Es una situación nueva para el joven internacional croata. En el Hamburgo, al que llegó cedido en el verano de 2025, se asentó de inmediato como titular. Su calidad futbolística, pero también su sola presencia física con 1,93 metros de estatura, lo situaban por encima de todas las alternativas en el entonces recién ascendido a la Bundesliga. Ahora eso es diferente. En la defensa de los Seagulls es uno más entre iguales, aunque con condiciones difícilmente comparables para su edad.

«Sigue siendo un jugador joven que primero tiene que acostumbrarse a las exigencias del juego aquí en Brighton y en la Premier League», explicó el técnico Fabian Hürzeler sobre su nuevo fichaje. No solo para Vuskovic, también para Brighton aumentan las exigencias y las expectativas tras dos octavos puestos consecutivos. La temporada de liga arranca con un duelo ante el campeón de la Europa League, Aston Villa. Ese primer gran momento de la temporada queda entre los dos partidos decisivos por la clasificación para la UEFA Conference League.

Vuskovic sintió su llegada a los Seagulls de Hürzeler como algo muy agradable. El cambio de club le resultó muy fácil «porque mis compañeros, el cuerpo técnico y todo el club me están apoyando desde mi llegada».

A juzgar por su evolución hasta ahora, incluso Brighton, donde firmó un contrato de cinco años con opción a una temporada más, solo debería ser una estación intermedia en su carrera. Si entonces se cumple ese «gran sueño» de España, está por ver.