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Muhammad Sharaf Eldeen

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No es mi decisión... Mourinho elige su primera opción para reforzar el centro del campo del Real Madrid

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El Merengue quiere sentenciar el partido rápidamente

Según «Marca», el Real Madrid busca reforzar el centro del campo en el próximo mercado de verano.

A petición del nuevo entrenador, José Mourinho, el club blanco quiere reforzar esta línea, y el centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, es la primera opción del técnico portugués.

El pasado 30 de marzo, el jugador reconoció su deseo de vivir en Madrid, declaración que sacudió Stamford Bridge.

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Su presencia en el Mutua Madrid Open de tenis alimentó aún más los rumores, según Marca.

Su agente, el exfutbolista Javier Pastore, conoce el interés del Real Madrid y el deseo del jugador, aunque el traspaso no será fácil por su alto coste. El club blanco busca cerrar la operación rápido para cerrar el mercado.

El Chelsea no descarta venderlo y Xabi Alonso no quiere forzar a nadie a quedarse, pero no facilitará la salida de una de sus estrellas.

El Chelsea lo valora en al menos 120 millones de euros, la misma cifra que pagó al Benfica en el mercado de invierno de 2023, tras el Mundial de Catar.

Otras opciones

Si falla la opción del argentino, Mourinho ya busca alternativas.

Otro nombre que gusta a Mourinho es el de Matheus Fernandes, del West Ham United.

A pesar del descenso de los «Hammers», el joven centrocampista portugués mantiene una gran reputación en Inglaterra.

Además, tras su buen partido contra Brasil (1-1) en el Mundial 2026, ha surgido el nombre del marroquí Ayoub Bouadi.

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