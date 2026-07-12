No es Messi... Una leyenda alemana asegura que esta estrella llevará a Argentina a la final

La leyenda del fútbol alemán, Lothar Matthäus, ha dado a conocer sus pronósticos sobre los dos partidos de semifinales del Mundial de 2026.

Francia se medirá a España el martes y Argentina a Inglaterra el miércoles. Matthäus cree que este último duelo será muy igualado.

«Ambos equipos ya han mostrado sus puntos débiles», afirmó Matthäus en su programa «Lothar auf den Punkt» del canal Bild. «Los ingleses no ofrecieron un rendimiento excepcional ante Noruega, y Thomas Tuchel tampoco quedó satisfecho».

Matthäus añadió: «Creo que se decidirá en los penaltis, 6-5».

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Y añadió: «Ganará Argentina porque confío más en el portero Emiliano Martínez que en Inglaterra».

Matthäus cree que Francia alcanzará la otra semifinal.

Y añadió: «Ese era el camino de Alemania: llegar a semifinales o incluso a la final. Ese era mi sueño antes del Mundial. Mi sueño realista».

El campeón del Mundial de 1990 ve a Francia como clara favorita ante España.

«Me he vuelto admirador de Francia: no solo por su creatividad y velocidad en ataque, sino porque es un placer verlos jugar».

Reconoce la evolución de España, pero prevé un 2-1 para Francia.

Para Matthäus, la final será Argentina-Francia.

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