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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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No es Mbappé ni Yamal: el exguardameta del Real Madrid revela quién está más cerca del Balón de Oro

Ballon d'Or
L. Yamal
K. Mbappe
Fabián Ruiz
H. Kane
España
Francia
Inglaterra

¿Quién se llevará el premio?

Continúan los pronósticos sobre el ganador del Balón de Oro 2026, que se entregará en Londres dentro de pocas semanas, donde la mayoría de las predicciones se centran en Lamine Yamal y Kylian Mbappé, pero otros nombres destacados compiten por el premio, como Rodri, Harry Kane y Fabián Ruiz.

El exportero del Valencia y del Real Madrid, y actual comentarista y analista, Santi Cañizares, dio su opinión sobre estos últimos jugadores y sus pronósticos acerca del destino del Balón de Oro. 

Durante el programa El Partidazo de la Cadena COPE, Cañizares mencionó tanto al delantero inglés del Bayern Múnich como al centrocampista español del París Saint-Germain.

Y dijo: «Me voy a comprometer con quien votaría, y para mí, antes que Lamine y antes que Mbappé, hay dos candidatos mejores: Harry Kane y Fabián. Y ello por lo que han hecho esta temporada».

Y añadió, según recogió el diario Mundo Deportivo: «Para mí, lo que han hecho es más difícil».

Cabe señalar que ambos jugadores gozan de una gran popularidad, y en lo que respecta al exjugador del Real Betis, su actual entrenador, Luis Enrique, indicó que le daría el título.

El técnico español dijo a mediados del pasado agosto: «Ha ganado el Mundial, la Eurocopa hace dos años, la Liga de Campeones dos veces consecutivas y la Liga de las Naciones de Europa».



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