No es Lautaro: la amenaza del Barcelona inquieta al Inter por su estrella

El Inter de Milán busca asegurar la continuidad de Federico Dimarco, después de que el movimiento del Barcelona para ficharlo en los últimos días del mercado de fichajes despertara los temores del club italiano, que ha comenzado a trabajar en la renovación del contrato del lateral hasta 2030.

El diario español "Sport" reveló que Dimarco fue uno de los nombres vinculados al Barcelona en la última etapa del mercado de fichajes, y explicó que hubo contactos con el Inter en torno a una operación para intercambiar a los dos laterales izquierdos, Dimarco y Alejandro Baldé, aunque la operación no se completó.

El movimiento del Barcelona puso al Inter en estado de alerta, ya que el club italiano, según lo informado por el diario italiano "La Gazzetta dello Sport", trabaja en la renovación del contrato de su lateral hasta 2030.

El jugador, de 28 años, está vinculado al Inter mediante un contrato hasta 2027, con un año adicional opcional.

El propio Dimarco mostró su sorpresa durante el verano por el hecho de que el club no activara la opción de renovación, ya que declaró recientemente: "Esperaba que el club me llamara para hablar conmigo después de lo que hice el año pasado".

Cumbre en Madrid

El diario italiano reveló que el Inter finalmente movió ficha después de que se produjera un contacto en Madrid, antes del partido de la Liga de Campeones de Europa ante el Real Madrid, entre Dario Baccini, el nuevo director deportivo del Nerazzurri, y Arturo Canales, el agente del jugador, y se espera que este acercamiento contribuya a acelerar el proceso de renovación del contrato.

La misma información señaló que las negociaciones se desarrollan a partir del salario actual de Dimarco con el Inter, que asciende a 4 millones de euros netos, una cifra que se considera elevada, a pesar de que el jugador está clasificado entre los mejores en la posición de lateral izquierdo en la actualidad.

El Barcelona, por su parte, aguarda la evolución de estas negociaciones, ya que actualmente solo cuenta con un lateral izquierdo puro, Alejandro Baldé, quien no entra en los planes de Hansi Flick por el momento.

Dimarco cuenta con el interés del Barcelona gracias a su calidad, además de haber alcanzado una etapa de madurez interesante en su carrera.

El jugador ocupa la posición de lateral izquierdo en la selección italiana y goza de gran popularidad entre la afición del Inter en el estadio Giuseppe Meazza.



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