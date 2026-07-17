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england(C)Getty Images

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No es la primera vez... Una nueva tormenta se avecina en Inglaterra antes del partido contra Francia

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Una tormenta retrasa el viaje de la selección de los Tres Leones

El mal tiempo retrasó la llegada de Inglaterra a Miami, donde se prepara para enfrentar a Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial.

El equipo debía salir de Kansas City tras entrenar esta mañana para llegar antes de la rueda de prensa del técnico Thomas Tuchel y el defensa John Stones, programada a las 18:30 en el Hard Rock Stadium.

Según «The Sun», tormentas previstas entre las 15:00 y las 18:00 obligaron a retrasar el vuelo, por lo que la rueda de prensa se pospuso a las 19:30, hora de Miami (12:30 en Gran Bretaña).

El partido de mañana está programado para las 17:00, hora de Miami —21:00, hora de Gran Bretaña—, con pronóstico favorable, aunque podría cambiar.

No es la primera vez que Inglaterra sufre por el clima en Norteamérica: su amistoso contra Costa Rica en Orlando se retrasó una hora el 10 de junio, antes de ganar 3-0.

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Además, el partido de octavos contra México generó polémica: se anunció un adelanto de ocho horas (de las 20:00 a las 12:00) por el mal tiempo en Ciudad de México, aunque finalmente se mantuvo el horario original tras las protestas de ambas selecciones ante la FIFA. aunque una tormenta retrasó el inicio una hora más y acabó con victoria inglesa 3-2.

La selección inglesa regresará a su país el domingo tras disputar el partido por el tercer puesto contra Francia.

Argentina, por su parte, sufrió retrasos en Atlanta por tormentas eléctricas, lo que podría afectar a su preparación para la final del domingo contra España.

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