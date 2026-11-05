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Ruben Amorim ha admitido que las circunstancias que rodean la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección están lejos de ser ideales tras la decisión del legendario delantero de dejar Portugal. El entrenador del AC Milan dio su opinión sobre la marcha del jugador del Al-Nassr justo cuando el equipo se prepara para un partido europeo crucial.

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Amorim valora la retirada de Ronaldo de la selección

Getty Images

Amorim ha valorado con franqueza la decisión de Ronaldo de dejar el fútbol internacional tras un periodo turbulento para el veterano delantero. La noticia se conoció el 5 de noviembre de 2026 y puso fin a una trayectoria de 23 años en la que el exjugador del Manchester United y del Real Madrid se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones. Sin embargo, su despedida ha quedado ensombrecida por una importante ruptura entre el jugador y el seleccionador Jorge Jesus, que ha dejado un sabor amargo al final de su carrera.

En declaraciones a Sky Sport antes del partido de Europa League entre el Milan y el Ferencvaros, Amorim reflexionó sobre la situación con respeto y pesar. «No es la mejor manera de que termine su carrera con la selección, pero lo que ha hecho por nuestro país está claro para todos», afirmó el entrenador del Milan. También destacó el enorme impacto cultural del cinco veces ganador del Balón de Oro: «Todo el mundo lo conoce. El fútbol es una ventana y mucha gente conoce Portugal gracias a Ronaldo. Ha jugado junto a muchos futbolistas importantes. Incluso después de retirarse, seguirá contribuyendo a nuestro país fuera del campo».

Un legado legendario, pero empañado

Ronaldo deja el fútbol de selecciones con unas cifras extraordinarias de 146 goles en 234 partidos, tras llevar a su país a conquistar la Eurocopa 2016 y dos títulos de la Liga de Naciones. Pese a esos éxitos, algunos críticos han sugerido que el jugador de 41 años podría haber empañado su legado internacional por no retirarse antes. Su reciente conflicto con Jesus, a raíz del cual Ronaldo abandonó una concentración antes de un partido contra Dinamarca, se saldó con una suspensión de 30 días impuesta por la federación poco antes de su anuncio definitivo.

La FPF ya ha indicado que desea organizar un homenaje a la altura para que el hombre que marcó una época en el fútbol portugués no se marche con un final tan amargo. A lo largo de sus 23 años de éxitos y decepciones, Ronaldo demostró ser un competidor como pocos y llevó a su país a la élite mundial. Aunque el final de su etapa con Portugal estuvo marcado por un conflicto interno, sus compañeros y excompañeros, como Amorim, no cuestionan su condición de mejor jugador de la historia del país. El entrenador vuelve ahora a centrarse por completo en las aspiraciones del Milan de conquistar títulos.

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El impacto comercial de perder a CR7

La retirada de Ronaldo del fútbol internacional supone un importante golpe comercial para Portugal. El experto en marketing deportivo Daniel Sa describe al delantero como el mayor activo individual jamás vinculado a la selección. Un estudio de IPAM de 2025 valoró la marca CR7 en 850 millones de euros, un 325 % más que en 2020, lo que pone de relieve su enorme influencia en la imagen global de Portugal, su atractivo para los patrocinadores y su alcance en las redes sociales.

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Sin embargo, Sa no espera un desplome financiero inmediato para la Federación Portuguesa de Fútbol, ya que los acuerdos de patrocinio vigentes están vinculados principalmente a la selección y no a jugadores concretos. Los mayores retos serán la venta de camisetas, especialmente la del emblemático número 7 de Ronaldo, y la demanda internacional de entradas. Sa instó a Portugal a no buscar «al próximo Ronaldo», sino a construir una identidad colectiva capaz de preservar la fortaleza comercial y el atractivo global que la superestrella ayudó a crear.