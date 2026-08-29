Las últimas horas han sido testigo de nuevos avances en torno al futuro del internacional marfileño Franck Kessié, que ha vuelto a primer plano en el mercado de fichajes de la Serie A, donde se dio a conocer.

Kessié buscaba desde hace semanas regresar a Italia tras concluir su experiencia con el Al-Ahli saudí, mientras la competencia por sus servicios parecía reñida entre la Roma y la Juventus.

Ante la disminución de las opciones de ambos clubes, el Atalanta ha entrado en la línea de las negociaciones e iniciado contactos con los representantes de Franck Kessié, en un intento por devolver al jugador a Bérgamo, según el periodista italiano Gianluca Di Marzio.

Di Marzio señaló a través de su página web: "Kessié destacó en Italia vistiendo la camiseta del Atalanta antes de su posterior traspaso al Milan, y ahora, tras el paso de varios años, los caminos del centrocampista (y su antiguo club) podrían cruzarse de nuevo. Las negociaciones han comenzado y el Atalanta trabaja intensamente para cerrar el acuerdo".

Di Marzio, corresponsal de la cadena Sky Sport, había mencionado anteriormente que el veterano centrocampista había comunicado a la Juventus que no se daban las condiciones adecuadas para cerrar el acuerdo.

Por su parte, el diario saudí Al-Riyadiah había confirmado el interés del Al-Ittihad en los servicios de Kessié, aunque el club no ha resuelto el asunto ante la comparación con otros jugadores para incorporar a la lista de extranjeros del equipo en el lugar del camerunés Stéphane Keller.

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