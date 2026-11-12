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Thibaut Courtois ha criticado en Sky Sports la salida del exentrenador Xabi Alonso del Real Madrid. Además, el portero reveló que no vio durante dos semanas un mensaje de su sucesor, Jose Mourinho.

El hecho de que Courtois vuelva a entrenarse a las órdenes de Mourinho comenzó con un fallo de comunicación durante el Mundial. Según el guardameta de la selección belga, se debió a un vuelo de larga distancia sin conexión a internet y al posterior desfase horario.

Solo cuando Mourinho volvió a coger el móvil después de un partido, el portero se extrañó y pidió a los responsables del Real Madrid que le confirmaran que el remitente era realmente el nuevo entrenador del conjunto blanco. «Pero ahora todo está bien», dijo el jugador de 34 años.

Para Courtois y Mourinho, esta etapa juntos en la capital española es ya la segunda. Hace doce años coincidieron en el FC Chelsea, en la Premier League.

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Courtois celebró expresamente la contratación de Mourinho: «Siempre es bonito volver a trabajar con él. Es un entrenador excelente y tenía ganas de que regresara».

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Thibaut Courtois: así ha cambiado Jose Mourinho con los años

El guardameta percibe cambios en su entrenador tanto en su forma de trabajar como en el trato personal. En comparación con los años que compartieron en Stamford Bridge, el portugués actúa ahora con más calma, aunque sin perder su autoridad en el vestuario.

«Creo que él mismo dijo que todavía podría haber madurado un poco más. Con toda esa experiencia, en mi opinión, a veces también está algo más tranquilo», afirmó Courtois. Y añadió: «Recuerdo que en el vestuario del Chelsea mostraba más seguridad en sí mismo y transmitía una mayor sensación de presión. Eso sigue ocurriendo hoy, pero, comparado con lo que recuerdo de hace doce años, creo que es algo menos intenso». Para el portero, eso significa, dada la situación actual en Madrid: «Creo que es exactamente lo que necesitamos».

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Courtois se mostró bastante más reflexivo al hablar de Xabi Alonso, el predecesor de Mourinho. El exentrenador del Bayer Leverkusen había tenido que dejar su puesto después de solo 34 partidos oficiales.

Courtois defendió al español y destacó sus cualidades como entrenador, así como el éxito de su trabajo en su anterior etapa en la Bundesliga. «Me gustan mucho Xabi Alonso y su forma de trabajar. Creo que es un entrenador excelente», dijo.

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Thibaut Courtois critica al Real Madrid por la rápida destitución de Xabi Alonso

Al mismo tiempo, el portero reconoció que la relación de trabajo en el Real Madrid no siempre fue fluida: «Creo que quizá en algunas situaciones no hubo un buen entendimiento entre Xabi Alonso y los jugadores, pero pienso que tenía una buena relación con muchos de ellos».

El guardameta sigue sin entender que Alonso fuera destituido antes de tiempo. Su salida «no fue justa: creo que en el mundo del fútbol siempre pasa lo mismo. Cuando los resultados no son buenos, el entrenador es el primero que tiene que pagar el precio».

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Mientras tanto, Alonso ha fichado por el FC Chelsea, el club que Courtois dejó en su día rumbo a Madrid en medio de cierto revuelo. En lo deportivo, los londinenses atraviesan un momento irregular tras una derrota ante el AFC Sunderland y un partido en el que no lograron ganar al Tottenham Hotspur. Eso los sitúa en el quinto puesto de la tabla.

Courtois cree, pese a todo, que el equipo de Alonso puede clasificarse para la Champions League: «De verdad creo que terminarán la temporada entre los cuatro primeros». Para ello, sin embargo, será necesario que los responsables de Stamford Bridge tengan la paciencia necesaria y den al español tiempo suficiente para hacer su trabajo.