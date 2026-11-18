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Tres grandes nombres estuvieron sobre la mesa del Barcelona, pero solo uno hizo que Deco sintiera arrepentimiento. En una entrevista nada habitual, el director deportivo del Barça rompió su silencio y desveló el delantero cuyo fichaje frustrado le supuso una gran decepción.

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El Barcelona ha fichado a delanteros de primer nivel en los últimos años, pero también ha intentado cerrar operaciones que no llegaron a buen puerto por distintos motivos: unas por dinero y otras por la situación de los demás clubes.

En una entrevista con Bojan Krkić en el programa «Tot Costa» de Catalunya Ràdio, Deco, director deportivo del FC Barcelona, desveló cuál de tres grandes delanteros fue el que más le dolió no poder fichar.

Cuando se le pidió elegir entre el argentino Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid; el colombiano Luis Díaz, actualmente en el Bayern de Múnich, y el portugués Bernardo Silva, actualmente centrocampista del Real Madrid, Deco dudó unos instantes antes de decidirse.

En la entrevista, recogida por Mundo Deportivo, Deco respondió: «Luis Díaz». Una respuesta breve, pero cargada de significado, que dejó al descubierto el arrepentimiento que existe en la dirección del Barcelona por haber dejado escapar esta operación.

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Nico Williams, jugador del Athletic Club, que protagonizó una larga saga de fichajes antes que Julián, no se incluyó en la pregunta que se le planteó a Deco, por lo que la comparación quedó limitada a esos tres nombres.

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Deco se refería a las temporadas 2023-2024 y 2024-2025, cuando Luis Díaz quería salir del Liverpool y el Barcelona estaba muy interesado en él y en contacto permanente con el jugador, ya que el extremo colombiano deseaba fichar por el club catalán.

En aquel momento, Díaz veía en el Barcelona el proyecto ideal para él y solo esperaba una señal para cerrar la operación, mientras la dirección azulgrana hacía todo lo posible para convencer al Liverpool de que se desprendiera de su jugador.

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Sin embargo, la enorme cantidad que exigía el Liverpool impidió cerrar el fichaje en un momento delicado para las cuentas del club catalán, que atravesaba una asfixiante crisis económica que le impedía pagar las elevadas sumas que se pedían en el mercado de fichajes.

Pese a los reiterados intentos del Barcelona y a su contacto constante con el jugador y su agente, las cifras que reclamaba el club inglés superaban la capacidad del Barça en aquel momento, y el sueño culé de fichar al extremo colombiano se desvaneció.

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Finalmente, Luis Díaz se marchó al Bayern de Múnich en el verano de 2025, de modo que el Barcelona perdió uno de los objetivos más importantes en los que llevaba trabajando dos temporadas y el jugador acabó en un rival directo en Europa.

Luis Díaz es uno de los mejores extremos del mundo de los últimos años gracias a su gran velocidad, su capacidad de regate y su notable olfato goleador, lo que lo ha convertido en un jugador codiciado por los grandes clubes europeos.

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Por su parte, Julián Álvarez acabó decantándose por el Atlético de Madrid, mientras que Bernardo Silva continuó su trayectoria en el Real Madrid, pero Deco dejó claro que su mayor arrepentimiento fue precisamente Luis Díaz.

La pregunta ahora es: ¿volverá el Barcelona a intentar fichar a Luis Díaz en el futuro o la oportunidad se perdió para siempre tras su llegada al Bayern de Múnich?

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Las palabras de Deco confirman que el Barcelona estuvo muy cerca de cerrar un gran fichaje, pero el dinero fue el único obstáculo, y la afición culé sigue preguntándose: ¿qué habría pasado si Díaz se hubiera puesto la camiseta azulgrana?