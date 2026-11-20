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Un antiguo entrenador del inglés Ivan Toney, actual delantero del Al Ahli saudí, planea devolverlo a la Premier League próximamente, unos dos años y medio después de su salida del campeonato inglés.

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Ivan Toney abandonó la Premier League en el verano de 2024, cuando dejó el Brentford para fichar por el Al Ahli en una operación valorada en unos 42 millones de euros, según informaron diversos medios en su momento.

Según el diario británico «The Times», el Crystal Palace se ha convertido en el último interesado en hacerse con el delantero inglés próximamente, ya que necesita incorporar un nuevo jugador en esa posición.

El rotativo explica que este interés coincide con el nombramiento del técnico danés Thomas Frank para dirigir al conjunto londinense en adelante, en sustitución del francés Pierre Sage.

Frank mantiene una estrecha relación con Ivan Toney, al que entrenó en el Brentford durante cuatro años completos, entre 2020 y 2024, antes de que el delantero inglés se marchara al Al Ahli en el verano de 2024.

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El técnico danés quiere reforzar con contundencia la plantilla durante el pasado mercado de invierno para evitar el descenso de la Premier League, sobre todo porque el equipo ocupa la vigésima y última plaza de la clasificación con apenas 7 puntos, fruto de dos victorias y un empate, mientras que ha sufrido 7 derrotas.

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Por su parte, Ivan Toney no descarta la idea de regresar a la Premier League próximamente, especialmente por su deseo de asegurarse un puesto fijo en las convocatorias de la selección inglesa a las órdenes del técnico alemán Thomas Tuchel.

El nombre del delantero inglés ya se ha vinculado en los últimos tiempos con varios clubes de la Premier League, entre ellos el Newcastle United, que dirige el técnico alemán Matthias Jaissle, quien ya lo entrenó durante dos años en el Al Ahli.

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Además, el jugador de 30 años ha sido relacionado con un posible fichaje por el Manchester United, que busca un nuevo jugador para la línea ofensiva, aunque la situación no parece clara tras el nombramiento del argentino Mauricio Pochettino como entrenador del equipo en sustitución del inglés Michael Carrick.

Cabe recordar que Ivan Toney cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol inglés, donde ha jugado en numerosos clubes de distintas categorías, como el Newcastle United, el Wigan Athletic y el Barnsley.

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Sin embargo, su etapa más destacada fue junto a Thomas Frank en el Brentford, que comenzó en 2020, cuando Ivan Toney se proclamó máximo goleador de la Championship inglesa y lideró el ascenso del equipo a la Premier League.

Toney ofreció un rendimiento notable con el conjunto inglés en sus tres primeras temporadas, pero la cuarta fue la peor de su carrera, después de que se demostrara que había consumido sustancias dopantes y fuera sancionado con ocho meses completos de suspensión en aquel momento.

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Toney volvió a encontrarse tras su llegada al Al Ahli en el verano de 2024, donde condujo al equipo a conquistar la Liga de Campeones de la AFC Élite dos veces consecutivas, la primera vez que el club logra este título en su historia.

Asimismo, el delantero inglés terminó segundo en la tabla de goleadores de la liga saudí en las dos últimas temporadas: en la primera, con 23 goles, a dos del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, y en la segunda, con 32 goles, a uno solo del mexicano Julián Quiñones, estrella del Al Qadsiah.

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Cabe destacar que Ivan Toney es hasta ahora el máximo goleador de la presente temporada de la Liga Roshn Saudí con 13 goles, cinco más que Ronaldo y que el neerlandés Tijjani Reijnders, centrocampista del Al Qadsiah.