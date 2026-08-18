El Al-Hilal abrió sus arcas para fichar a un nuevo delantero de la selección de Inglaterra durante el actual mercado de fichajes de verano.

El periodista italiano Fabrizio Romano afirmó que el Al-Hilal presentó una oferta al Aston Villa para hacerse con su delantero inglés Ollie Watkins durante el actual mercado de fichajes de verano.

Romano explicó, en un tuit a través de su cuenta personal en "X", que el club saudí ofrece a su homólogo inglés 45 millones de euros, incluyendo variables, para cerrar la operación.

Esta es ya la tercera oferta que el Al-Hilal presenta al Aston Villa para fichar a Watkins, pues el club inglés rechazó dos ofertas anteriores del conjunto saudí, según el propio Romano.

Por su parte, el jugador de 30 años parece interesado en fichar por el Al-Hilal en el actual mercado de verano, pero tendrá que esperar a obtener la aprobación del Aston Villa antes de cerrar el asunto de forma oficial.

Watkins se ha convertido en el segundo delantero inglés al que el Al-Hilal muestra su deseo de fichar durante el actual mercado de verano, después de Harry Kane, la estrella del Bayern Munich, cuyo nombre también se vinculó con el estadio Kingdom Arena.

Esto ocurre en un momento en el que el Al-Hilal busca un nuevo delantero para liderarlo la próxima temporada, ante su deseo de desprenderse de su delantero francés Karim Benzema durante el actual mercado de fichajes de verano.

Cabe recordar que Watkins fue uno de los mejores delanteros de la Premier League durante los últimos años, y disputó con el Aston Villa 55 partidos la temporada pasada, en los que marcó 21 goles y dio 5 asistencias.

El delantero inglés fue uno de los integrantes de la selección de su país en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, pero solo participó en dos partidos como suplente, en los que no logró marcar ni dar ninguna asistencia.