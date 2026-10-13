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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Loai Mohamed
Traducido por

No es Hamza Abdelkarim: la afición del Barcelona elige al sustituto de Raphinha en el ataque

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La afición dice su palabra: ¿escuchará Flick?

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La afición del Barcelona ya ha dejado clara su postura sobre el jugador al que prefiere ver en el puesto de delantero centro durante el enfrentamiento ante el Galatasaray en la Liga de Campeones, ante la ausencia del brasileño Raphinha en el esperado partido de esta noche en Estambul.

Los resultados de una encuesta publicada por el diario español "Mundo Deportivo" reflejaron una clara superioridad del otro brasileño, Gabriel Jesus.

Según la encuesta lanzada por el periódico este martes, el porcentaje de votos a favor de la elección de Jesus superó el 80%, una señal del deseo de la mayoría de los participantes de darle la oportunidad de liderar la delantera del Barcelona, en lugar de buscar opciones alternativas para compensar la ausencia de Raphinha.

Jesus ya tuvo la oportunidad de suplir la ausencia de Raphinha en el partido contra el Getafe, y logró aprovecharla marcando un gol que evidenció su capacidad para moverse dentro del área y finalizar las jugadas con eficacia, lo que reforzó sus posibilidades de volver a contar con la confianza del entrenador Hansi Flick.

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El asunto no se limita a Jesus, ya que Flick dispone de otras opciones, entre las que destaca apostar por Anthony Gordon, que está ofreciendo buen nivel últimamente, con algunos ajustes en las posiciones de ciertos jugadores de la delantera, donde Fermín López o Karim Adeyemi podrían tener un papel en una de las bandas. Asimismo, el egipcio Hamza Abdelkarim sigue siendo una de las opciones ofensivas importantes, aunque sea como suplente en la segunda parte.

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También sigue sobre la mesa la opción de modificar el dibujo táctico, jugando con un falso nueve, algo que podría darle a Dani Olmo la oportunidad de ocupar esa posición, en función del planteamiento que elija el técnico alemán para el encuentro.

A pesar de las múltiples alternativas de las que dispone Flick, los resultados de la encuesta de "Mundo Deportivo" se inclinan claramente por Jesus, que contó con el apoyo de más del 80% de los participantes, mientras que la decisión final sobre la identidad del delantero titular en el duelo contra el Galatasaray sigue estando en manos del entrenador alemán.

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?

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– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

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