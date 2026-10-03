En una noche en la que brilló ante la selección de Francia, Gianluigi Donnarumma no se conformó con salvar la portería de Italia, sino que también zanjó su postura sobre la carrera por el Balón de Oro, anunciando el nombre del jugador que considera el más merecedor del premio.

El guardameta del Manchester City brilló de forma notable durante el duelo entre Francia e Italia, que terminó con empate 1-1, lo que le valió el premio al mejor jugador del partido según la valoración del equipo de redacción de "Foot Mercato".

Tras el pitido final, a Donnarumma le preguntaron por su candidato favorito para conquistar el próximo Balón de Oro, y su elección resultó sorprendente para algunos, después de dar su voto a su excompañero en el Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, que había sido su rival en ese mismo partido.

Donnarumma dijo en francés, en declaraciones recogidas por el sitio francés "Foot Mercato": "¿Quién es mi candidato favorito para el Balón de Oro? Ousmane Dembélé".

Donnarumma vistió la camiseta del Paris Saint-Germain entre 2021 y 2025, y vivió con el equipo una etapa histórica durante la cual el club parisino se coronó con su primer título de la Liga de Campeones de Europa.

El guardameta italiano fue uno de los elementos más destacados del Paris Saint-Germain entre 2021 y 2025, junto a Dembélé, quien más tarde se convirtió en uno de los principales candidatos al prestigioso premio individual.







