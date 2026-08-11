El exentrenador del Liverpool, Arne Slot, ha revelado el verdadero motivo por el que rechazó la oportunidad de dirigir a la selección de los Países Bajos.

El técnico, que se proclamó campeón de la Premier League hace dos temporadas con el Liverpool, mantenía negociaciones para asumir el cargo de seleccionador de los Países Bajos tras su destitución como entrenador del Liverpool en verano, pero terminó por retirarse de la carrera.

Ronald Koman, seleccionador de los Países Bajos, se marchará después del Mundial 2026, y Slot era el sustituto preferido por muchos, ya que se encontraba sin equipo.

Algunas informaciones apuntaban a que Slot rechazó la oportunidad por el salario previsto y la duración del contrato, pero el entrenador de 47 años ha desvelado la verdadera razón.

Slot declaró al diario neerlandés Voetbal International: "Durante las últimas semanas, y especialmente en los últimos días, han aparecido diversas informaciones sobre la selección de los Países Bajos que apuntan a que me retiré del proceso tras unas negociaciones prolongadas, incluidas cuestiones relacionadas con el salario y la duración del contrato".

Y añadió, según recogió el diario inglés Daily Mail: "Esas especulaciones no son ciertas. Sencillamente no llegamos a esa fase de las conversaciones".

Prosiguió: "En este momento de mi carrera profesional, prefiero estar en el campo de entrenamiento con los jugadores de mi equipo a diario. Y eso no es posible de la misma manera con una selección nacional. Por eso decidí no continuar con las conversaciones y no iniciar las negociaciones sobre la forma que podría tener el contrato".

Y concluyó sus declaraciones: "Sería un gran honor para mí representar a mi país como seleccionador nacional algún día. Sin embargo, este no era el momento adecuado para mí".