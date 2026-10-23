El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal, reveló el truco que le ayudó a vencer al Al Qadisiyah en la cima de la Roshn Saudi League.

El Al Hilal se impuso al Al Qadisiyah por 3-2 en el partido que enfrentó a ambos este viernes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la undécima jornada de la Roshn Saudi League.

Inzaghi comentó esta victoria, en declaraciones durante la rueda de prensa posterior al encuentro recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat", donde dijo: "Logramos una victoria importante ante un equipo destacado y fuerte, que cuenta con jugadores distinguidos. El Al Qadisiyah es un equipo que disputó un gran partido y estoy contento con este triunfo".

Y añadió: "Jugamos dos tiempos fuertes e intentamos repartir el esfuerzo en este partido competitivo. Conseguimos ofrecer un mejor rendimiento en la segunda mitad y resolvimos las cosas a nuestro favor".

Y agregó: "Pasamos por varias fases en las que algunos jugadores sufrieron agotamiento; a algunos se les notó la fatiga, y nos aseguraremos de su estado antes del próximo partido".

Sobre si este fue el partido más importante del Al Hilal, Inzaghi respondió: "Cada partido es importante. Ya habíamos ganado antes al Al Ahli y al Al Ittihad en Riad, y hoy al Al Qadisiyah en su casa. Consideramos que cada partido es importante y en todos aspiramos a los tres puntos".

El técnico italiano también habló de la preparación para el próximo partido, que será ante el Al Shamal de Qatar, el próximo martes, en la capital catarí, Doha, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Élite.

Inzaghi dijo al respecto: "Realizaremos una sesión de entrenamiento en Dammam y luego viajaremos a Doha. Creo que la distancia influye en esta decisión, y buscaremos prepararnos de la forma adecuada para la cita continental".

Cabe recordar que la victoria situó al Al Hilal en lo más alto de la liga saudí con 27 puntos, a dos de diferencia del Al Qadisiyah, que descendió al tercer puesto por diferencia de goles por detrás del Al Nassr, a pesar de que el equipo del este ha disputado un partido más.