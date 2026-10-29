El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, decidió recurrir a un talento de la Liga Joy de Élite (la liga saudí sub-21) durante el enfrentamiento ante el Abha en la Roshn Saudi League.

El Al-Ittihad visitará al Abha mañana viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Sultán bin Abdulaziz, en la duodécima jornada de la Roshn Saudi League.

El periodista saudí Alaa Saeed señaló que Wissing decidió incorporar a Suhaib Hosawi, jugador del Al-Ittihad sub-21, a la lista del primer equipo que disputa el partido ante el Abha, por primera vez en la presente temporada.

Hosawi atrajo intensamente las miradas tras el destacado nivel que ofreció en la presente temporada de la Liga Joy de Élite, pues posee una pierna izquierda mágica y se desenvuelve bien en la posición de extremo derecho.

El joven jugador ayudó a su equipo a situarse en lo más alto de la tabla de clasificación en la presente temporada de la liga saudí sub-21, con un balance de 22 puntos, fruto de 7 victorias y un único empate, con una ventaja de 4 puntos sobre el Al-Ahli, que ocupa el segundo lugar.

Cabe recordar que el Al-Ittihad sub-21 cuenta con otro talento que acaparó las miradas durante las dos últimas temporadas de la Liga Joy de Élite, el delantero Ammar Al-Ghamdi, tercer máximo goleador de la competición con 7 goles, a solo un gol de Mohammed Al-Issa y Musa Adam, estrellas del Al-Ittifaq y del Al-Ahli respectivamente.