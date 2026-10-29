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عمار الغامدي مهاجم فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X official account
Traducido por

No es el goleador del Al-Ittihad: Vicenzo recurre a un talento de la Liga Juvenil de Élite ante el Abha

Abha vs Al Ittihad
Abha
Al Ittihad
1ª División
Al Ittihad U21 vs Al Ahli U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21
Jawwy Elite League U-21
Arabia Saudita

Un refuerzo destacado para "los Tigres"

El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, decidió recurrir a un talento de la Liga Joy de Élite (la liga saudí sub-21) durante el enfrentamiento ante el Abha en la Roshn Saudi League.

El Al-Ittihad visitará al Abha mañana viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Sultán bin Abdulaziz, en la duodécima jornada de la Roshn Saudi League.

El periodista saudí Alaa Saeed señaló que Wissing decidió incorporar a Suhaib Hosawi, jugador del Al-Ittihad sub-21, a la lista del primer equipo que disputa el partido ante el Abha, por primera vez en la presente temporada.

Hosawi atrajo intensamente las miradas tras el destacado nivel que ofreció en la presente temporada de la Liga Joy de Élite, pues posee una pierna izquierda mágica y se desenvuelve bien en la posición de extremo derecho.

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ABH

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Al Ittihad U21

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01 nov 2026

Al Ahli U21

Al Ahli U21

El joven jugador ayudó a su equipo a situarse en lo más alto de la tabla de clasificación en la presente temporada de la liga saudí sub-21, con un balance de 22 puntos, fruto de 7 victorias y un único empate, con una ventaja de 4 puntos sobre el Al-Ahli, que ocupa el segundo lugar.

Cabe recordar que el Al-Ittihad sub-21 cuenta con otro talento que acaparó las miradas durante las dos últimas temporadas de la Liga Joy de Élite, el delantero Ammar Al-Ghamdi, tercer máximo goleador de la competición con 7 goles, a solo un gol de Mohammed Al-Issa y Musa Adam, estrellas del Al-Ittifaq y del Al-Ahli respectivamente.

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