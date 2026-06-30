No es el entrenador... Una extraña circunstancia retrasa los preparativos del Al-Nasr para la nueva temporada

El inicio de la pretemporada 2026-2027 de Al-Nassr se ha pospuesto, no por falta de entrenador.

El portugués Jorge Jesus dejó el club tras la última temporada, y aún no se ha anunciado su reemplazo.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», los trabajos de mantenimiento en el estadio Dar Al-Nasr obligaron a posponer 48 horas el inicio de la pretemporada, previsto para el viernes.

La concentración arrancará el domingo en el estadio de Riad y durará nueve días, tras los cuales el plantel viajará a Abha para otra etapa de nueve días en el campo del Damak.

Tras estos trabajos, el equipo viajará a Portugal para la última etapa de la pretemporada, con varios amistosos.

Se ha vinculado al club con varios técnicos, entre ellos el español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, y el portugués Abel Ferreira, del Palmeiras.

El Al-Nassr disputará cuatro títulos: Liga Roshen, Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Supercopa saudí y Liga de Campeones de Asia.