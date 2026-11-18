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El Bayer Leverkusen intenta fichar al centrocampista Wael Mohya, del Borussia Mönchengladbach, rival en la Bundesliga. Así lo informa Sport Bild.

Según la publicación, el club de la farmacéutica «va en serio» a por la gran promesa de 17 años y ya ha trasladado su interés a Thies Bliemeister, representante de Mohya en la agencia CAA Stellar. El Bayer mantiene buenos contactos con el agente. El siguiente paso sería una reunión en la que se abordarían asuntos «concretos». Después, el Leverkusen tiene previsto contactar con la familia de Mohya y con representantes del Borussia Mönchengladbach.

El atacante tiene contrato con el club vecino del Rin hasta 2028. Aunque el Gladbach quiere renovar a su joya, la incierta situación deportiva, con el riesgo de descenso a la 2. Bundesliga, hace que parezca una tarea imposible. En ese contexto, no sería descabellado un traspaso a un año del final de su contrato.

El posible precio del traspaso de Mohya se estima en 20 millones de euros, aunque el Borussia intenta «sacar más». Podría ayudarle el interés de otros clubes importantes: representantes del RB Leipzig, del Borussia Dortmund y del Bayern de Múnich ya habrían «preguntado» por Mohya. En el caso del Bayern, el director deportivo Max Eberl (53) dijo poco antes del parón de selecciones : «El Bayern tiene en su radar a todos los jóvenes talentos alemanes. Estamos siguiendo más de cerca al chico. Pero no hemos hablado ni con él, ni con su agencia, ni con el Gladbach».

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Según Sport Bild, el interés del club muniqués no resultaría «disuasorio» para Mohya, a diferencia de lo que ocurre con muchos otros jugadores ante la gran competencia que hay allí. Al fin y al cabo, el Bayern busca a alguien que pueda ocupar el lugar de Luis Diaz (29). Y Mohya también juega en su posición, la banda izquierda.

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El Leverkusen, por su parte, cree que tiene buenas opciones de hacerse con el adolescente. El equipo que ganó el doblete en la temporada 2023/24 estaría dispuesto a afrontar el elevado coste de su traspaso. Además, en los últimos años el Bayer ha logrado llevar a la ciudad a grandes promesas pese al interés de otros grandes clubes. Es el caso de Ibrahim Maza (20) y Kennet Eichhorn (17), que llegaron de Berlín siendo muy jóvenes.

Florian Wirtz, un buen ejemplo en el Bayer para Wael Mohya

Otro punto a favor del Bayer es que Mohya no tendría que abandonar su entorno, dada la escasa distancia entre Gladbach y Leverkusen. Además, el equipo de la farmacéutica demostró, entre otros casos con las actuales estrellas de la Premier League Florian Wirtz (23, FC Liverpool) y Kai Havertz (27, FC Arsenal), que puede ser el trampolín ideal para dar el salto a un club de primerísimo nivel.

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A ello se suma que hay varias incógnitas sobre la composición del ataque del Leverkusen a medio plazo. Mientras Maza estaría cerca de renovar , Jonas Hofmann (34) podrá marcharse cuando termine su contrato. Malik Tillman (24, con contrato hasta 2030), que en su día fue el fichaje estrella, también podría salir este mismo invierno si llega una oferta adecuada. Sigue sin estar claro qué ocurrirá con Martin Terrier (29, con contrato hasta 2029) y Eliesse Ben Seghir (21, con contrato hasta 2030).

Getty Images

El director deportivo Rouven Schröder dio a entender recientemente, en el programa Doppelpass de Sport1, que el Borussia Mönchengladbach podría estar dispuesto a negociar por Mohya si recibe una oferta adecuada. «Una cosa también está clara: no va a jugar toda su vida en el Borussia Mönchengladbach. No puedes evitar tener que obtener beneficios con los traspasos», explicó Schröder sobre el futuro del joven atacante.

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En lo deportivo, Mohya es uno de los pocos aspectos positivos de un Gladbach que esta temporada ha decepcionado enormemente y se ha visto castigado por las lesiones. El jugador de 17 años suma dos goles y una asistencia en nueve partidos de liga con el colista de la Bundesliga. Brilló especialmente en la victoria por 3-2 ante el VfB Stuttgart.

Jürgen Klopp se deshace en elogios hacia Wael Mohya

El internacional en categorías inferiores formó parte recientemente de la convocatoria de la selección absoluta dirigida por Jürgen Klopp . Aunque Mohya no jugó, tal como se había acordado, en los partidos internacionales contra Serien (3-1) y Países Bajos (5-0), aprovechó la ocasión para causar una gran impresión a Klopp.

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Tras la victoria sobre la Oranje, el seleccionador dijo a la presentadora de ARD Esther Sedlaczek, al hablar de su equipo: «He dado minutos a todos durante esta concentración, y se los han merecido. Excepto a Wael». Klopp empezó a sonreír y añadió: «¡Con él también será interesante!». Cuando Sedleczek le preguntó en qué sentido sería «interesante», Klopp explicó: «Porque es un futbolista extraordinario. Es mejor de lo que pensaba».