No es el Bayern Múnich: Harry Kane elige a su favorito para ganar la Champions League

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, reveló a su candidato favorito para ganar el título de la Liga de Campeones de Europa en la presente temporada.

Hoy es la fecha del sorteo de la Liga de Campeones de Europa, y el diario "Marca" tuvo la oportunidad de conocer la opinión del ganador de la Bota de Oro europea, Harry Kane, sobre el campeón de la nueva edición de la Champions League.

Kane dijo: "Creo que el Paris Saint-Germain es el candidato más destacado, porque ganó el título dos años consecutivos, y luego, por supuesto, hay otros equipos como el Bayern Múnich, el Arsenal, el Real Madrid y el Barcelona... todos los grandes equipos estarán presentes".

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No obstante, Harry señala que todavía estamos al principio: "Acabamos de empezar. Estamos al pie de la montaña y aún nos queda un largo camino por recorrer, y vienen muchos partidos, ocho encuentros en la fase de liga y, por supuesto, después llega toda la fase eliminatoria".

Harry valora lo que logró su equipo, el Bayern Múnich, la temporada pasada, en la que cayó ante el campeón en semifinales: "Creo que hicimos una campaña realmente buena en Europa. Perdimos ante un gran equipo como el Paris Saint-Germain por un margen mínimo, así que a veces tienes que aceptar estas cosas y seguir adelante".

La atención de Harry se centra actualmente en esta temporada: "Desde el primer día que estuve aquí, me di cuenta de que los demás jugadores y la directiva volvieron al trabajo con la misma mentalidad. La temporada pasada terminó, y veremos qué sucede esta temporada. Ahora, nuestra atención se centra en seguir progresando y buscar la victoria esta temporada y, por supuesto, la Liga de Campeones de Europa es uno de nuestros principales objetivos".

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