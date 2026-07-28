No es el Al-Hilal ni el Al-Nassr: un club saudí cierra su acuerdo con una estrella campeona del mundo

El club Abha no esperó mucho para anunciar sus intenciones en la Roshn Saudi League, ya que pocos días después de su ascenso a la Liga de Profesionales, el recién ascendido decidió desatar la primera de las sorpresas del mercado veraniego con un fichaje de gran calibre.

Fuentes exclusivas revelaron al diario "Asharq Al-Awsat", este martes, que la directiva del Abha alcanzó un acuerdo definitivo con la estrella francesa Nabil Fekir, quien se coronó con Les Bleus en el Mundial de 2018, para representar al equipo la próxima temporada.

El diario precisó que el acuerdo entre ambas partes contempla la firma de un contrato de una temporada, con una cláusula que permite renovar por una temporada adicional, y que el fichaje se realizará mediante un traspaso libre tras la finalización de su contrato con el club emiratí Al Jazira.

La contratación de Fekir, de 33 años, llega para dar al Abha un enorme impulso ofensivo, especialmente después de los destacados números que ofreció el jugador la temporada pasada con la camiseta del Al Jazira, donde disputó 25 partidos, en los que marcó 10 goles y dio 4 asistencias.

La estrella francesa cuenta con una trayectoria repleta de éxitos en los campos europeos, donde brilló de forma notable con el Olympique de Lyon entre los años 2013 y 2019, antes de vivir una exitosa experiencia con la camiseta del Real Betis español que se prolongó durante cinco años, para luego trasladarse a la liga emiratí a través de la puerta del Al Jazira en el año 2024.