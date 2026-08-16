Un club egipcio completó la contratación de 3 delanteros brasileños: Vitão, Éric Silva y João Eixel, con contratos que se extienden por una temporada, en el marco del refuerzo del equipo durante el actual periodo de fichajes de verano.

El periodista británico Ben Jacobs reveló que los tres fichajes ya se concretaron, señalando que las gestiones fueron lideradas por Ibrahim Nour El Din, supervisor del primer equipo de fútbol del club Al Sekka Al Hadid, tras negociaciones realizadas en coordinación con el ojeador egipcio Mostafa Hosny y el agente de jugadores Edson Toninello.

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Los nuevos fichajes llegan dentro de las gestiones de Al Sekka Al Hadid para reforzar sus filas, antes del inicio de la nueva temporada de la Liga de Profesionales de Egipto (Segunda División), donde se enfrentará al Al Tersana en la apertura de la competición el próximo viernes.

Éric Silva, de 26 años, juega en la posición de delantero, y formó parte de las filas del Parnaíba brasileño la temporada pasada, con el que disputó la Liga de Cuarta División.

El trío brasileño participó en los dos partidos amistosos que Al Sekka Al Hadid disputó recientemente, ante el Al Shabab kuwaití y el Proxy, y mostró un nivel destacado en ambos.



