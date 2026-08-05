La estrella egipcia Mohamed Salah apareció, en el vídeo del anuncio de su fichaje oficial por el Trabzonspor turco, con una camiseta con el número 61, aunque después se aclaró que no jugará con esta camiseta en su nuevo equipo.

El Trabzonspor anunció oficialmente este miércoles la incorporación de Mohamed Salah, en un fichaje como agente libre, tras su marcha del Liverpool.

Salah dejó el Liverpool al final de la temporada pasada, después de 9 años dentro del fortín de Anfield llenos de logros individuales y colectivos.

El número de la camiseta de Salah en el vídeo generó numerosas preguntas, especialmente porque el capitán de la selección de Egipto llevó la camiseta número 11 durante todos sus años con el Liverpool, antes de que se aclarara que el número 61 representa un símbolo histórico para la ciudad de Trabzon, ya que hace referencia al código de la provincia en el sistema de matrículas de los coches turco.









Con el paso de los años, el número se convirtió en uno de los símbolos más destacados de la identidad y la pertenencia en la ciudad, y pasó a estar presente en los nombres de las tiendas y las cuentas en las redes sociales; además, la camiseta del Trabzonspor con el número 61 goza de un lugar especial entre la afición del club.

Por su parte, el diario turco "Sabah" reveló que Mohamed Salah llevará la camiseta número 10, con la que juega en Egipto.

Y añadió que se había impreso una camiseta especial con el número 11 para Mohamed Salah. Sin embargo, en el último momento, la veterana estrella de 34 años quiso vestir la camiseta número 10, la que lleva con la selección egipcia.

Señaló que el albanés Ernest Muçi, jugador del Trabzonspor, cedió el número de su camiseta y se lo entregó a la estrella egipcia.



