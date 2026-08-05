No es el 61: revelado el número de camiseta de Salah con el Trabzonspor

La estrella egipcia Mohamed Salah apareció en el vídeo del anuncio oficial de su traspaso al Trabzonspor turco con una camiseta que llevaba el número 61, aunque después quedó claro que no jugará con ese dorsal en su nuevo equipo.

El Trabzonspor había anunciado oficialmente este miércoles la incorporación de Mohamed Salah, en una operación como agente libre, tras su salida del Liverpool.

Salah dejó el Liverpool al término de la pasada temporada, después de 9 años en la fortaleza de Anfield repletos de logros individuales y colectivos.

El dorsal de Salah en el vídeo generó numerosos interrogantes, sobre todo porque el capitán de la selección de Egipto vistió la camiseta número 11 durante todos sus años en el Liverpool, antes de que se aclarara que el número 61 representa un símbolo histórico para la ciudad de Trabzon, ya que hace referencia al código de la provincia en el sistema de matrículas de vehículos turco.

Con el paso de los años, el número se convirtió en uno de los símbolos más destacados de identidad y pertenencia en la ciudad, y llegó a estar presente en los nombres de tiendas y de cuentas en las redes sociales; además, la camiseta del Trabzonspor con el número 61 goza de un lugar especial entre los aficionados del club.

Por su parte, el diario turco "Sabah" reveló que Mohamed Salah vestirá la camiseta número 10, la misma con la que juega en Egipto.

Añadió que se había impreso una camiseta especial con el número 11 para Mohamed Salah. Sin embargo, en el último momento, la veterana estrella de 34 años quiso vestir la camiseta número 10, la que lleva con la selección egipcia.

Señaló que el albanés Ernest Muçi, jugador del Trabzonspor, cedió su dorsal y se lo entregó a la estrella egipcia.



