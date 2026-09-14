Con la cercanía de la fecha del anuncio del ganador del Balón de Oro de 2026, las nominaciones y los pronósticos han comenzado a aumentar en torno a la identidad del jugador que se llevará el prestigioso galardón, en medio de una fuerte competencia entre varias de las principales estrellas del fútbol mundial.

Y ante el clima de expectación que precede a la esperada gala en la capital británica, Londres, Gerard Piqué, leyenda del Barcelona y de la selección de España, reveló sus propias elecciones sobre los tres jugadores que considera los más destacados en la carrera por el premio este año.

Piqué, quien vistió la camiseta del Barcelona durante muchos años y conquistó con él numerosos títulos importantes, no otorgó la preferencia a ninguna estrella del conjunto catalán en su lista, pese a la presencia de Lamine Yamal y Rodri entre sus elecciones.

Piqué dijo sobre sus tres candidatos favoritos al Balón de Oro, en declaraciones recogidas por el sitio "Daily Sport": "Para mí, los tres favoritos son Harry Kane, Lamine Yamal y Rodri".

La elección de Harry Kane le brinda a la estrella inglesa un nuevo impulso anímico en la carrera por el premio, después de firmar una temporada destacada con el Bayern Munich, mientras que Lamine Yamal aparece como uno de los nombres más sobresalientes que compiten con fuerza por el galardón.

En cuanto a Rodri, ganador del Balón de Oro en 2024, regresó a la lista de Piqué tras liderar a España hacia la conquista del título del Mundial 2026.

Todas las miradas se dirigen a la gala del Balón de Oro, prevista para celebrarse en Londres el próximo 26 de octubre, donde se dará a conocer al ganador del premio, que sucederá a Ousmane Dembélé, quien lo obtuvo el año pasado.

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