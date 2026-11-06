«No es de una tienda de Halloween»: Xabi Alonso bromea sobre la máscara de Emiliano Martinez mientras el entrenador del Chelsea resta importancia a la no convocatoria de Cole Palmer con Inglaterra

Compartir Sigue a GOAL en Google

Xabi Alonso no ha querido detenerse en la ausencia de Cole Palmer en la convocatoria de Inglaterra y ha insistido en que sus conversaciones con el jugador de 24 años se centran exclusivamente en el Chelsea. El técnico del Chelsea también bromeó sobre la máscara protectora del portero Emiliano Martinez y reveló que el centrocampista Moises Caicedo tiene «pequeños problemas» antes de la visita al Sunderland del domingo en la Premier League.

Anuncios

Alonso evita pronunciarse sobre la exclusión de Palmer de la convocatoria de Inglaterra

Alonso respondió el viernes en Cobham a preguntas sobre Palmer durante la rueda de prensa previa al partido, después de que el jugador de 24 años quedara fuera de la convocatoria de Inglaterra para los encuentros de la Liga de Naciones contra Croacia y España. Según ha podido saber football.london, responsables de Wembley contactaron con el Chelsea para comprobar si estaba disponible, pero, pese a saber que se encontraba en condiciones de jugar, Inglaterra no lo convocó. Morgan Rogers quedó así como único representante del club.

Preguntado si había hablado con Palmer sobre su exclusión, Alonso respondió: «No, no hemos hablado de eso. Hemos estado hablando de nuestro partido del domingo. Estamos muy contentos con Cole; creo que está disfrutando de su juego. Se está entendiendo muy bien con los demás atacantes. Está ayudando al equipo. También está ayudando al equipo a desarrollar y mejorar lo que queremos hacer y lo que queremos conseguir, sabiendo que todo lleva tiempo, pero estoy muy contento con su calidad, con su actitud y con el impacto que está teniendo en el resto del equipo».

Alonso y Palmer hablaron de la tarjeta roja en el Chelsea

Alonso insistió en que sus conversaciones con Palmer tratan sobre asuntos del club, no sobre la selección. «Hablamos del Chelsea, hablamos de nosotros. Ya tenemos bastante entre manos. Tenemos que centrarnos en cada fin de semana, y esa es mi área de influencia, lo que está bajo mi control y de lo que hablamos», afirmó.

El español sí confirmó que ambos habían hablado de la reciente tarjeta roja de Palmer. «Tiene que centrarse en lo suyo, que es jugar bien al fútbol, disfrutar de su juego con nosotros, con el Chelsea, y entenderse con sus compañeros, por supuesto», añadió. «Hablamos de la tarjeta roja después del partido contra el Tottenham. Es algo de lo que hemos hablado, pero, aparte de eso, la mayoría de las conversaciones son sobre fútbol, sobre lo que podemos hacer mejor».

Anuncios Anuncios

Novedades sobre la máscara de Martinez y preocupación por Caicedo

Martinez, operado el mes pasado de una fractura de mandíbula, ha vuelto a entrenarse con una máscara, y Alonso decidirá el domingo si sale de titular. «Supongo que la máscara es de un especialista, no de una tienda de Halloween, supongo [ríe]. Seguro que es de un especialista», bromeó. «Se está acostumbrando [a ella]; desde luego, no es lo más cómodo, pero se está acostumbrando. Ha entrenado con ella casi toda la semana. Estoy seguro de que tendrá que llevarla y adaptarse a ella durante un tiempo. Ha hecho de todo con ella, así que no supone un impedimento, y los médicos nos han dado el visto bueno tras la conmoción cerebral. Ya han pasado tres semanas, así que lo tenemos todo».

Related Topics

Caicedo, por su parte, se perdió la primera parte del entrenamiento del miércoles. «Bueno, tuvo pequeños problemas después del último partido, así que esperamos evaluar mañana distintas situaciones, y la de Moi es una de ellas», dijo Alonso, antes de añadir: «Es más una molestia que un problema en el gemelo».

¿Qué le espera ahora al Chelsea?

El Chelsea, actualmente entre los cuatro primeros, celebrará mañana su último entrenamiento antes de viajar para enfrentarse al Sunderland, un equipo que, según Alonso, «merece más puntos de los que ha conseguido».

Anuncios

Alonso no espera poder contar con Maxence Lacroix ni con Joao Pedro, mientras que Jorrel Hato necesita «algunas semanas más». El técnico dará nuevas actualizaciones antes del partido contra el Leeds, tras el parón internacional.