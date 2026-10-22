Al margen del partidazo de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el Arsenal (2-2), el seleccionador alemán reveló primero que iría a Brujas para observar a Nicolo Tresoldi. «Nico es un chico estupendo, ha progresado muchísimo y todavía tiene un enorme potencial de desarrollo», declaró Klopp ante el micrófono de DAZN. Después se refirió al otro delantero alemán que atraviesa un gran momento de forma: «Niclas Füllkrug marca un gol tras otro en la Bundesliga, pero tiene 33 años. Eso no es culpa mía».

Klopp explicó: «Tenemos un presente, un futuro a medio plazo y un futuro a largo plazo. En el presente, por supuesto, puede funcionar; a medio plazo, y quizá también a largo plazo. Así que ahora tenemos que ver». Sin embargo, recalcó que la edad de Füllkrug no era en absoluto un motivo para descartarlo: «Lionel Messi acaba de jugar un Mundial con, ¿cuántos tenía, 39 o 40 años? Así que se puede. Pero, antes que nada, me alegro de que Niclas haya vuelto y esté jugando como lo hace, porque había tenido problemas físicos, fueran los que fueran. Y ahora parece más fresco que nunca. Por eso, todo está bien».

Klopp dejó en el aire si Füllkrug será una opción para la próxima convocatoria, a principios de noviembre. Desde luego, los números del veterano jugarían claramente a su favor. Desde su regreso al Werder Bremen en verano, tras dos años catastróficos en el West Ham United y el AC Milan, el futbolista, que ha disputado 24 partidos con la selección, ha marcado siete goles en siete encuentros oficiales y comparte el liderato de la tabla de goleadores de la Bundesliga con Patrick Schick, del Bayer Leverkusen.

¿Volverá Niclas Füllkrug a la selección alemana? Cada vez más voces lo apoyan

El director deportivo Rudi Völler había abierto recientemente en público la puerta al regreso de Füllkrug a la selección alemana. «Al final, lo que decide es el rendimiento, y el seleccionador», dijo al diario Bild. La última vez que Füllkrug jugó con la selección fue en junio de 2025, en una derrota por 0-2 ante Francia. Desde entonces, las lesiones lo han frenado una y otra vez, por lo que tampoco llegó a convencer del todo en sus etapas en Inglaterra e Italia.

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También Lothar Matthäus, el jugador con más partidos con la selección alemana, se pronunció hace poco a favor de convocarlo. Porque Füllkrug «es un buen tipo», «cae bien» y, lo más importante, porque «marca, mete goles, más que nadie. Si esos no son argumentos», dijo en un acto de su patrocinador Interwetten. Además, subrayó que actualmente tampoco hay mucha competencia: «Por supuesto que nos falta ese delantero centro. Siempre hablamos de jugadores jóvenes. Pero el único que convence con goles y aporta argumentos es Niclas Füllkrug». Para él, Kai Havertz, que recientemente volvió a marcharse por una lesión, no es un auténtico delantero centro; Tim Kleindienst volvió a lesionarse en el Borussia Mönchengladbach y Nick Woltemade «busca su forma. Jürgen Klopp también debería verlo».

Füllkrug, sin embargo, no quiere saber nada del creciente debate sobre su regreso a la selección alemana. «Me parecería bien, y creo que siempre soy muy respetuoso con los medios, que los medios empezaran también a respetarme. Y si ya he dicho 44 veces que no quiero hablar de eso, estaría bien que dejáramos de hablar del tema», dijo el pasado fin de semana.

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Por qué Nico Tresoldi probablemente no será convocado

Tresoldi (nueve goles en 13 partidos oficiales), en cambio, probablemente aún no sea una opción para la próxima concentración. El futbolista germano-italiano ha dejado claro en varias ocasiones recientes que quiere esperar hasta después de la Eurocopa sub-21 del próximo verano para decidir por qué federación jugará. Por sus orígenes, el jugador de 22 años podría representar tanto a Italia como a Alemania o Argentina. Jugar en la Liga de Naciones le obligaría a tomar esa decisión.

Por eso, Klopp dio a entender en DAZN que no quiere presionar a Tresoldi. «El chico tiene que decidirlo cuando pueda hacerlo. Y eso está perfectamente bien», afirmó. En términos generales, sin embargo, la selección «no tiene que ir detrás de nadie». Aclaró que eso «no iba por Tresoldi».