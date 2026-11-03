El club West Ham United anunció la destitución de su entrenador Nuno Espírito Santo, tras el decepcionante arranque del equipo en su intento de regresar rápidamente a la Premier League, después de su descenso a la Championship inglesa.

Según el diario británico The Athletic, la directiva del West Ham ya ha comenzado a estudiar los nombres candidatos para suceder al técnico portugués, y Scott Parker, exjugador del centro del campo del equipo, figura entre los principales candidatos para asumir el cargo.

Nuno fracasó en salvar al West Ham del descenso a la Championship inglesa la temporada pasada, mientras la directiva del club busca regresar directamente a la máxima categoría sin pasar más de una temporada en la división inferior.

Las dos derrotas consecutivas en su propio estadio ante el Southampton y el West Bromwich Albion provocaron el descenso del West Ham al octavo puesto de la clasificación, la última de las posiciones que dan acceso al playoff de ascenso, tras disputarse 13 jornadas, unos resultados que la directiva consideró inaceptables.

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Scott Parker es actualmente el candidato más destacado para suceder a Nuno, según fuentes bien informadas, sobre todo porque no está vinculado a ningún club desde su marcha del Burnley el pasado mes de abril, y además cuenta con la experiencia de haber ascendido a la Premier League con el Burnley y el Fulham.

Se espera que la designación de Parker sea bien recibida por la afición del West Ham, teniendo en cuenta su etapa anterior en el club, donde defendió los colores del equipo durante 4 años a lo largo de su carrera como jugador.

Otro nombre surge entre las opciones que baraja el West Ham: el de Rob Edwards, que fue destituido del banquillo del Wolverhampton tras el descenso del equipo de la Premier League.

Edwards había dejado el banquillo del Middlesbrough el pasado mes de noviembre, cuando el equipo ocupaba el segundo puesto de la Championship inglesa, y además cuenta con la experiencia de haber llevado al Luton Town al ascenso a la Premier League.

El West Ham se prepara para enfrentarse al Cardiff City la noche del miércoles, encargándose Mark Noble, Steve Potts y Gerard Prenderville de supervisar los preparativos del equipo para el partido.

El West Ham señaló, en un comunicado oficial: «West Ham United confirma la marcha del entrenador del primer equipo masculino Nuno Espírito Santo de su cargo con efecto inmediato».

Y añadió: «Tras una revisión exhaustiva del arranque del equipo en la Championship inglesa, el consejo de administración considera que realizar un cambio en el cuerpo técnico se ha vuelto necesario en este momento, para garantizar que el club siga avanzando conforme a sus objetivos y aspiraciones».

Continuó: «También han dejado el club el entrenador asistente Rui Pedro Silva y el entrenador de porteros Rui Barbosa».

Y concluyó: «West Ham United agradece a Nuno, a Rui y a Rui el esfuerzo y el compromiso mostrados durante su etapa de trabajo en el club, deseándoles a todos mucho éxito en su futura trayectoria. El proceso de búsqueda de un nuevo entrenador para el equipo ya ha comenzado».