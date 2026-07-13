Andrew Giuliani, asesor de Donald Trump y jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, ha revelado la selección que quiere que gane tras la eliminación de Estados Unidos.

Giuliani admitió que espera que Inglaterra conquiste su segundo título, aunque muchos prefieren que Argentina gane por Messi. Sin embargo, él afirmó que prefiere que gane Inglaterra este verano.

Giuliani declaró al diario británico «Daily Mail»: «Si Estados Unidos no gana el título en el 250.º aniversario de su fundación, sería fantástico que vinieran los ingleses y ganaran aquí durante nuestras celebraciones... Inglaterra lleva 60 años sufriendo, y su victoria sería un gran triunfo. Creo firmemente que es capaz de llegar a la final, ya que es una de las mejores selecciones que quedan».

Elogió al capitán Harry Kane como clave de un posible título, el primero desde 1966.

Y añadió: «Kane es el máximo goleador histórico de Inglaterra… Si ganan el torneo, él será la razón principal; tanto él como Bellingham son deportistas excelentes. Inglaterra es un equipo equilibrado, y los jugadores deben tener confianza; el entrenador debe inculcarles que son capaces de ganar».