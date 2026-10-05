No es Araújo: el Barcelona fija su condición para vender a su estrella al Liverpool

El Liverpool pretende reforzar sus filas con la incorporación de Marc Bernal, estrella del Barcelona, durante el próximo mercado de verano.

La cadena TEAMtalk informó de que Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, desea fichar a Bernal e incorporarlo a Anfield.

Bernal se formó en la academia de La Masia, antes de consolidarse en las filas del primer equipo, teniendo en cuenta que su contrato se extiende hasta el verano de 2029.

El centrocampista internacional español, de 19 años, ha marcado 5 goles y ha dado 3 asistencias en los 44 partidos que ha disputado con el Barcelona en todas las competiciones hasta ahora en su carrera.

Según el periodista español Juan Jesús, el Liverpool está interesado en fichar a Bernal durante 2027.

Jesús dijo a través de su cuenta en X: «Bernal atrae el interés de muchos clubes; el Liverpool y el Atlético de Madrid lo siguen de cerca, con Diego Simeone y Andoni Iraola como grandes admiradores de sus capacidades y sus características».

Y continuó: «El jugador quiere convencer a Flick, pero su tiempo de participación se evaluará en el mes de junio. Y con la presencia de jugadores intocables como Pedri, Gavi, Frenkie de Jong y Rodri, Bernal no es la primera opción del entrenador».

Y señaló: «Si no está satisfecho con su papel, es muy probable que se plantee un traspaso definitivo, y no un simple préstamo. El Barcelona no quiere venderlo, a menos que el propio jugador pida la salida».

Cabe recordar que Ronald Araújo, defensa del Barcelona, juega esta temporada con el Liverpool, cedido.



