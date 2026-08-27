Un informe periodístico afirmó que la Unión Europea de Fútbol apoyará a un candidato de fuera de Europa para competir con Gianni Infantino por la presidencia de la Federación Internacional "FIFA".

El diario "Mundo Deportivo" señaló que, con Gianni Infantino en el foco de atención por su proyecto, actualmente suspendido, de privatizar el Mundial abriéndolo a los fondos de inversión, las elecciones a la presidencia de la FIFA del 18 de marzo de 2027 en Rabat (Marruecos) ya generan mucho debate, y la Unión Europea de Fútbol sigue el proceso de cerca.

El plazo para la presentación de candidaturas concluye el 18 de noviembre, y Aleksander Ceferin, presidente de la Unión Europea de Fútbol (UEFA) y opositor a Infantino, ha expresado su intención de no presentarse a las elecciones de la FIFA.

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No obstante, la UEFA apoyará al candidato rival de Infantino con el objetivo de renovar las estructuras de la FIFA, de las que la Unión Europea de Fútbol constituye una parte dominante.

En Nyon siguen de cerca los acontecimientos para saber quién competirá con Infantino, pero la Unión Europea de Fútbol (UEFA) es reacia a presentar un candidato europeo para evitar que las elecciones se consideren una competición directa entre la FIFA y la UEFA, dejando de lado a las demás confederaciones.

En este sentido, la UEFA no se opone a la opción del canadiense Victor Montagliani, de 60 años, presidente de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y vicepresidente de la FIFA desde 2016. Es hijo de padres italianos, nació en Vancouver, pero posee un amplio conocimiento del fútbol europeo.

En cualquier caso, la Unión Europea de Fútbol espera conocer los detalles de su proyecto. Si consideran que no se ajusta a su visión de la FIFA, buscarán un candidato europeo en Nyon como último recurso, aunque el deseo general es romper el patrón de presidentes de la Unión Europea y evitar que un tercer presidente asuma el cargo de forma consecutiva tras el suizo Joseph Blatter (1998-2016) y Gianni Infantino (que ganó las elecciones de 2016 y fue reelegido en 2023). El anterior presidente fue el brasileño João Havelange (1974-1998).

La prioridad de la Unión Europea de Fútbol es encontrar a alguien capaz de unir a las confederaciones. Las próximas semanas serán decisivas para determinar al candidato de la oposición a Infantino.

Y cada día que pasa juega a favor del presidente de la FIFA, que lleva meses realizando una campaña electoral no oficial.

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Cabe recordar que informes anteriores apuntaron a que la UEFA podría apoyar al presidente de la Confederación Asiática, el bareiní Salman bin Ibrahim Al Khalifa, si se presenta a las elecciones, mientras que el catarí Nasser Al Khelaifi es una opción posible, aunque ha afirmado que está satisfecho con su cargo actual como presidente del Paris Saint-Germain.