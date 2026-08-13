No es Álvarez: el Atlético rechaza la salida de su estrella al Arsenal

El Atlético de Madrid se aferra a la continuidad de su jugador español Marc Pubill, quien despierta un interés creciente por parte del Arsenal.

Según el diario "Sport", el Atlético de Madrid ha dejado claro que no escuchará ninguna oferta por el internacional español.

Pubill ha evolucionado de forma notable. En mayo de 2025, el jugador ocupaba la posición de lateral derecho en la Segunda División con el Almería, mientras que ahora es campeón del mundo y uno de los elementos fundamentales en la defensa del equipo del entrenador Diego Simeone, tras haber pasado a jugar en la posición de central.

El Atlético pagó 16 millones de euros por su fichaje en julio de 2025, pero no contó en absoluto con el interés de su entrenador a su llegada, ya que su primera titularidad se produjo el 29 de noviembre, y fue en la posición de central, una posición en la que no estaba acostumbrado a jugar.

Pubill ofreció un nivel destacado, en un momento en el que el Atlético de Madrid sufría problemas defensivos, y terminó por convertirse en uno de los centrales en los que Simeone confía en los grandes partidos, lo que le brindó la oportunidad de sumarse a la lista de la selección española.

El jugador se caracteriza por la fuerza y la intensidad en su rendimiento, ya que lo da todo en cada partido y realiza el máximo esfuerzo dentro del terreno de juego, por lo que encajó a la perfección con la filosofía del club.

Este nivel destacado hizo que el Arsenal se interesara por su fichaje, y ya contactó con el Atlético de Madrid para iniciar las negociaciones, pero recibió una respuesta tajante: el club español no escuchará ninguna oferta por Pubill.

El jugador cuenta con una cláusula de rescisión valorada en 500 millones de euros, y está vinculado con el Atlético de Madrid mediante un contrato hasta el año 2030.

Este caso puede recordar a lo que vive actualmente Julián Álvarez, a quien el Atlético de Madrid se niega a dejar marchar, a pesar de su deseo de fichar por el Barcelona.

Sin embargo, Pubill no ha expresado en ningún momento su deseo de abandonar el Atlético, sino que actualmente vive un estado de gran felicidad dentro del Atlético de Madrid.