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Tres grandes nombres estuvieron sobre la mesa del Barcelona, pero solo uno le dejó a Deco una espina clavada. En una entrevista nada habitual, el director deportivo del Barça rompió su silencio y desveló cuál es el delantero que más le dolió no fichar.

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El Barcelona ha fichado a delanteros de primer nivel en los últimos años, pero también intentó cerrar operaciones que no llegaron a buen puerto por distintos motivos: unas por dinero y otras por la situación de los demás clubes.

En una entrevista con Bojan Krkić en el programa "Tot Costa" de Catalunya Ràdio, Deco, director deportivo del FC Barcelona, desveló cuál fue el delantero que más le decepcionó no poder fichar entre tres grandes atacantes.

Cuando se le pidió elegir entre el argentino Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid; el colombiano Luis Díaz, actualmente en el Bayern de Múnich, y el portugués Bernardo Silva, actualmente centrocampista del Real Madrid, Deco dudó unos instantes antes de decantarse.

En la entrevista recogida por Mundo Deportivo, Deco respondió: «Luis Díaz». Una respuesta breve, pero cargada de significado, que dejó al descubierto el pesar que existe en la dirección del Barcelona por haber perdido esta operación.

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Nico Williams, jugador del Athletic Club, que protagonizó un largo culebrón de fichaje antes que Julián, no fue incluido en la pregunta que se le planteó a Deco, por lo que la comparación quedó limitada a esos tres nombres.

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Deco se refería a las temporadas 2023-2024 y 2024-2025, cuando Luis Díaz quería salir del Liverpool. El Barcelona estaba muy interesado en él y mantenía un contacto constante con el jugador, ya que el extremo colombiano deseaba fichar por el club catalán.

En aquel momento, Díaz veía en el Barcelona el proyecto ideal para él y solo esperaba una señal para cerrar la operación, mientras la dirección azulgrana hacía todo lo posible para convencer al Liverpool de que dejara salir a su jugador.

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Sin embargo, la enorme cantidad que pedía el Liverpool impidió que se cerrara el fichaje, en un momento muy delicado para las cuentas del club catalán, que atravesaba una asfixiante crisis económica que le impedía afrontar las grandes sumas que exigía el mercado de fichajes.

Pese a los reiterados intentos del Barcelona y a su contacto permanente con el jugador y su agente, las cifras que pedía el club inglés superaban la capacidad del Barça en aquel momento, y el sueño catalán de fichar al extremo colombiano se esfumó.

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Al final, Luis Díaz se marchó al Bayern de Múnich en el verano de 2025, de modo que el Barcelona perdió uno de los principales objetivos en los que llevaba trabajando dos temporadas y el jugador acabó en un rival europeo directo.

Luis Díaz está considerado uno de los mejores extremos del mundo en los últimos años gracias a su gran velocidad, su capacidad de regate y su notable olfato goleador, cualidades que lo convirtieron en objetivo de los grandes clubes europeos.

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Por su parte, Julián Álvarez acabó optando por el Atlético de Madrid, mientras que Bernardo Silva continuó su trayectoria en el Real Madrid, pero Deco dejó claro que su mayor arrepentimiento fue precisamente Luis Díaz.

La pregunta ahora es: ¿volverá el Barcelona a intentar fichar a Luis Díaz en el futuro o la oportunidad se perdió para siempre tras su marcha al Bayern de Múnich?

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Las palabras de Deco confirman que el Barcelona estuvo muy cerca de un gran fichaje, pero que el dinero fue el único obstáculo, y que la afición culé sigue preguntándose qué habría pasado si Díaz se hubiera puesto la camiseta azulgrana.