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Desde su primera concentración con la selección alemana bajo las órdenes de Jürgen Klopp como seleccionador, la trayectoria de Florian Wirtz también ha ido a mejor en el Liverpool FC. ¿Hay alguna relación?

Al menos, no según el propio Klopp. Preguntado en la rueda de prensa del jueves por la notable mejora de los registros goleadores y de asistencias del excepcional futbolista alemán con los Reds desde los partidos internacionales de finales de septiembre y principios de octubre, el técnico afirmó que el principal responsable era la «enorme calidad» de Wirtz.

«Siempre he dicho que Flo acabaría asentándose en Liverpool con el tiempo. Fue una etapa difícil cuando llegó y le costó encontrar su sitio en un equipo que no funcionaba al cien por cien, porque entonces había otras cosas que, sencillamente, eran más importantes», explicó Klopp antes del partido de la Liga de Naciones del viernes en Serbia, en alusión también a la trágica muerte de Diogo Jota antes del inicio de la temporada de debut de Wirtz.

En definitiva, «no me sorprende» que Wirtz se encuentre mejor «con el tiempo» en Anfield Road, dijo Klopp. También confirmó que Wirtz es uno de los internacionales con los que mantiene un contacto frecuente y trabaja «estrechamente». «Un Florian Wirtz en plena forma puede ayudarnos muchísimo a alcanzar nuestros objetivos», dejó claro además el seleccionador.

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Que Klopp ya había influido positivamente en Wirtz durante los primeros compases de su primer mandato, iniciado a finales de julio, es algo que también apuntó recientemente Niclas Füllkrug, de regreso a la selección alemana. «Tiene una perspectiva especial sobre Inglaterra y puede evaluar las situaciones allí», dijo Füllkrug sobre Klopp. A continuación, planteó una posible relación con la mejora de Wirtz en las últimas semanas: «Leí una estadística de Florian Wirtz de antes y después de la convocatoria para la lista amplia, es decir, de antes de que trabajara por primera vez con Jürgen Klopp y de después», explicó.

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«Da la sensación de que ahí hubo alguien que le echó una mano y le prestó oído. Ayuda poder hablar con alguien que conoce la situación y el lugar, alguien que entiende lo que ocurre allí», añadió Füllkrug, en referencia al pasado de Klopp en Liverpool. «Es útil que tenga una visión tan amplia de todo».

Getty Images

¿Ha mejorado Wirtz también en el Liverpool FC desde la llegada de Klopp?

Antes de que Klopp lo tomara por primera vez bajo su tutela en septiembre, en el marco de una convocatoria especialmente amplia, Wirtz recibía duras críticas en Inglaterra, sobre todo de analistas televisivos como Jamie Carragher, y llevaba una sola asistencia en seis partidos oficiales con los Reds. Desde su regreso de aquella primera concentración con la selección alemana de la era Klopp, en la que firmó una actuación fantástica especialmente ante Serbia, ha registrado dos goles y cuatro asistencias.

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El propio Wirtz confirmó la gran implicación del seleccionador con sus internacionales, y con él en particular, y explicó cómo suele ser el contacto con Klopp cuando está en Liverpool.

«Normalmente me escribe un mensaje breve después de los partidos. Me felicita si me ha ido bien, pero también me dice si no he estado tan bien», contó el futbolista de 23 años. También agradece las posibles críticas. Aunque «por supuesto, no en ese momento», considera muy útil que Klopp le señale errores en su juego y le dio las gracias indirectamente por ello. «No es algo que se pueda dar por hecho que el seleccionador dedique tanto tiempo a ver los partidos del club y a comentarlos. Me alegra mucho que esté tan interesado».

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Füllkrug ya había contado algo parecido sobre Klopp el martes. El seleccionador lo había sorprendido, ya que, al parecer, demostró en una conversación personal un conocimiento detallado de la forma de trabajar y jugar del Werder Bremen.

Klopp sabía «muchas de las cosas que hacemos en Bremen, algo que le valoro mucho. Como seleccionador no puedes ver todos los partidos durante 90 minutos, pero sabía bastantes cosas y había detectado detalles que me sorprendieron gratamente, porque sencillamente no espero eso de un seleccionador», destacó Füllkrug.