Ya inmediatamente después de la separación del martes, varios informes coincidentes abordaron el papel del segundo entrenador Nelson Morgado en la sorprendente decisión. Según ha trascendido, Lens inicialmente solo quería destituir al hombre de confianza de Toppmöller. Sin embargo, el extécnico de 45 años del Eintracht Frankfurt habría vinculado su propia continuidad a la de su asistente.

«Tras numerosas conversaciones sobre la estructura del equipo, así como sobre la forma de trabajo y la organización del cuerpo técnico, el club comunicó a su entrenador su intención de reestructurar el staff», señaló el club en un comunicado: «Como Dino Toppmöller no pudo respaldar estos cambios estructurales, el club tomó la responsable decisión de poner fin a su labor, así como a la de sus dos asistentes».

Salida de Toppmöller en Lens: ¿problemas también con los jugadores?

Sin embargo, según una información de Sport1 también hubo otros problemas. De acuerdo con ese medio, entre Toppmöller y sus jugadores habría existido ya desde hace semanas un ambiente tenso. En consecuencia, jugadores clave se habrían quejado repetidamente del contenido de las sesiones de entrenamiento.

Además, los asistentes franceses Eric Sikora, Cedric Berthelin, Guillaume Rave y Yannick Cahuzac, que llevaban más tiempo en Lens, habrían denunciado la falta de comunicación de su nuevo jefe. Así, dentro del cuerpo técnico se habrían formado dos bandos. Por un lado, Toppmöller con sus dos asistentes, Morgado y Erwin Skela; por otro, los franceses. Ahora Cahuzac asumió el cargo de entrenador de manera interina. Dirigirá al equipo este viernes en el partido de liga contra el AS Monaco.

Toppmöller había asumido el puesto de entrenador en Lens este verano y condujo de inmediato a su nuevo club, sorprendentemente, al triunfo en la Supercopa contra el campeón y vencedor de la Champions League, el Paris Saint-Germain. El inicio de la nueva temporada de la Ligue 1 fue irregular. Lens sumó solo cuatro puntos en los primeros cuatro partidos. En la Champions League, al menos, logró una victoria en el debut contra el Slavia Praga.