No era penal. Tres palabras, una herida y 12 años de trauma para el fútbol mexicano. MUNDIAL Magazine y Sad Boyz Clothing han convertido una de las derrotas más dolorosas del Tri en un Mundial en un lanzamiento de edición limitada, acompañado de un nuevo documental de MUNDIAL Films sobre el alma, el dolor y el orgullo de la cultura futbolística mexicana.

La camiseta exclusiva de MUNDIAL x Sad Boyz No Era Penal ya está disponible en la tienda de MUNDIAL Magazine y conmemora el aniversario del inolvidable partido de México contra Países Bajos en el Mundial de 2014.

Hay derrotas futbolísticas y hay heridas nacionales. Para México, pocas duelen tanto como el duelo de octavos de final del Mundial de 2014 contra Países Bajos. Al Tri le faltaban minutos para lograr una victoria memorable cuando el empate de Wesley Sneijder y el polémico penalti señalado sobre Arjen Robben en el tiempo añadido lo cambiaron todo.

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Klaas-Jan Huntelaar marcó. México quedó eliminado. Y una frase pasó a la historia del fútbol: No era penal. No fue penalti.

Doce años después, esas palabras son mucho más que una protesta por una decisión arbitral. Forman parte de la memoria colectiva del fútbol mexicano y simbolizan el dolor, la capacidad de sobreponerse y la pasión inquebrantable que sigue definiendo a generaciones de aficionados del Tri. Se gritan, se dicen en broma, se debaten y se lamentan. Son, a la vez, protesta, remate de un chiste y seña de identidad.

MUNDIAL se ha aliado con Sad Boyz Clothing, la marca de moda fundada por Junior H, para recordar uno de los momentos culturales más significativos del fútbol mexicano moderno con una camiseta conmemorativa creada bajo el lema: «Para quienes llevan su dolor con orgullo».

La camiseta negra combina iconografía gótica con la estética de la cultura futbolística mexicana y transforma uno de los recuerdos más dolorosos de este deporte en un homenaje que se puede vestir. En la parte delantera aparece un esqueleto junto a la frase No Era Penal y la fecha 6.29.14, recuerdo permanente del día en que se esfumó el sueño de México de alcanzar los cuartos de final. En la espalda, unas letras góticas rezan: “En memoria del día más triste, México v Holanda.”

El dolor convertido en moda urbana.

El lanzamiento llega acompañado de No Era Penal, un nuevo cortometraje documental de MUNDIAL Films dirigido por Grant Best, cineasta galardonado con un BAFTA y un Sports Emmy. Más que volver a discutir la polémica, la película explora cómo lo ocurrido aquella tarde trascendió el pitido final y pasó a formar parte de la identidad futbolística de México.

En el documental participan el delantero mexicano Raúl Jiménez, el exseleccionador del Tri Miguel Herrera, el miembro del Salón de la Fama de la WWE y aficionado al fútbol Rey Mysterio, el cofundador de Sad Boyz Alex Esquivel y la comentarista deportiva latina Alana Meraz. Sus voces, procedentes del fútbol, la cultura, la moda y la afición, reflexionan sobre un momento que aún marca la memoria colectiva del fútbol mexicano.

La película se rodó en torno a la participación de México en el Mundial de 2026 e incluye entrevistas con aficionados a las puertas del recién renovado Estadio Azteca, uno de los grandes templos del fútbol y el único estadio en el que tanto Pele como Diego Maradona se proclamaron campeones del mundo.

Ese escenario importa. México no solo tiene historia en los Mundiales: sus raíces también están ligadas a ellos. El país acogió el torneo en 1970 y 1986, y ambas ediciones contribuyeron a forjar la leyenda de la competición. Pero, para el Tri, su historia reciente en los Mundiales ha terminado demasiadas veces en el mismo punto: el cuarto partido.

Desde que alcanzó los cuartos de final como anfitrión en 1986, México se ha quedado repetidamente a las puertas en las rondas eliminatorias. No Era Penal se convirtió en el símbolo de esa frustración: el momento en que la ilusión, la identidad y el dolor se encontraron de golpe.

Ahí reside la tensión que recorre tanto la película como el lanzamiento. No Era Penal no consiste solo en mirar atrás. Trata de cómo los aficionados siguen cargando con ese dolor, lo convierten en parte de su identidad y, quizá, algún día, logran dejarlo atrás.

No Era Penal ya puede verse en las plataformas digitales de MUNDIAL y también se proyectó en House of GOAL, el festival de fútbol y cultura de Footballco celebrado durante dos semanas en Industry City, Brooklyn, durante el Mundial de 2026.