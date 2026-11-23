No era penal. Tres palabras, una herida y 12 años de trauma para el fútbol mexicano. MUNDIAL Magazine y Sad Boyz Clothing han convertido una de las derrotas más dolorosas de México en un Mundial en un lanzamiento de edición limitada, acompañado de un nuevo documental de MUNDIAL Films que explora el alma, el dolor y el orgullo de la cultura futbolística mexicana.

La camiseta exclusiva de MUNDIAL x Sad Boyz No Era Penal ya está disponible en la tienda de MUNDIAL Magazine y conmemora el aniversario del inolvidable partido de México contra Países Bajos en el Mundial de 2014.

Hay derrotas futbolísticas y luego están las que dejan cicatrices en todo un país. Para México, pocas duelen tanto como el duelo de octavos de final del Mundial de 2014 contra Países Bajos. La selección mexicana estaba a minutos de lograr una victoria histórica cuando el empate de Wesley Sneijder y un discutido penalti sobre Arjen Robben en el tiempo añadido lo cambiaron todo.

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Klaas-Jan Huntelaar marcó. México quedó eliminado. Y una frase pasó a la historia del fútbol: No era penal. No fue penalti.

Doce años después, esas palabras son mucho más que una queja por una decisión arbitral. Forman parte de la memoria colectiva del fútbol mexicano y simbolizan la desilusión, la capacidad de sobreponerse y la pasión inquebrantable que sigue definiendo a generaciones de aficionados de la selección mexicana. Se gritan, se usan para bromear, se debaten y se lamentan. Son a la vez protesta, chiste y seña de identidad.

MUNDIAL se ha unido a Sad Boyz Clothing, la marca de moda fundada por Junior H, para recordar uno de los momentos culturales que han marcado el fútbol mexicano moderno con una camiseta conmemorativa creada bajo el lema: «Para quienes llevan su dolor con orgullo».

La camiseta negra combina iconografía gótica con el lenguaje visual de la cultura futbolística mexicana y transforma uno de los recuerdos más emotivos del fútbol en un homenaje que se puede vestir. En la parte delantera, una imagen de un esqueleto aparece junto a la frase No Era Penal y la fecha 6.29.14, un recordatorio permanente del día en que se esfumó el sueño de México de alcanzar los cuartos de final. En la espalda, unas letras góticas rezan: “En memoria del día más triste, México v Holanda.”

Es el dolor convertido en moda urbana.

El lanzamiento llega acompañado de No Era Penal, un nuevo cortometraje documental de MUNDIAL Films dirigido por Grant Best, cineasta galardonado con un BAFTA y un premio Sports Emmy. En lugar de limitarse a reabrir el debate sobre la polémica, la película explora cómo lo ocurrido aquella tarde trascendió el pitido final y pasó a formar parte de la identidad futbolística de México.

En el documental participan el delantero mexicano Raúl Jiménez, el exseleccionador de México Miguel Herrera, el miembro del Salón de la Fama de la WWE y aficionado al fútbol Rey Mysterio, el cofundador de Sad Boyz Alex Esquivel y la comentarista deportiva latina Alana Meraz. Sus voces, procedentes del fútbol, la cultura, la moda y la afición, reflexionan sobre un momento que sigue marcando la memoria colectiva del fútbol mexicano.

La película se rodó en torno a la participación de México en el Mundial de 2026 e incluye entrevistas con aficionados a las puertas del recién renovado Estadio Azteca, uno de los grandes templos del fútbol y el único estadio que ha acogido triunfos mundialistas tanto de Pele como de Diego Maradona.

El escenario importa. México no solo tiene historia en los Mundiales: sus raíces están ligadas al torneo. El país lo organizó en 1970 y 1986, y ambas ediciones contribuyeron a forjar su leyenda. Pero, para la selección mexicana, la historia reciente en los Mundiales ha terminado demasiadas veces en el mismo lugar: el cuarto partido.

Desde que alcanzó los cuartos de final como anfitriona en 1986, México se ha quedado repetidamente a las puertas en las rondas eliminatorias. No Era Penal se convirtió en el símbolo por excelencia de esa frustración, el momento en que la ilusión, la identidad y la desilusión chocaron.

Esa tensión está en el centro tanto de la película como del lanzamiento. No Era Penal no consiste solo en mirar atrás. Trata de cómo los aficionados siguen cargando con el dolor, lo convierten en parte de su identidad y, quizá, acaban dejándolo atrás.

No Era Penal ya puede verse en las plataformas digitales de MUNDIAL y también se proyectó en House of GOAL, el festival de fútbol y cultura de Footballco de dos semanas de duración, celebrado en Industry City, en Brooklyn, durante el Mundial de 2026.